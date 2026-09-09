La película de ciencia ficción más grande de la historia vuelve a los cines para aprovechar la fiebre IMAX desatada por 'La odisea'

Disney y Lucasfilm han hecho oficial el reestreno en cines de la película de ciencia ficción más grande a la historia del cine con motivo del 50 aniversario de su lanzamiento original en pantalla grande. Conocida en su momento en España por el título de 'La guerra de las galaxias', hace ya bastante tiempo que se convirtió oficialmente en 'Star Wars - Episodio IV: Una nueva esperanza'.

La fecha elegida para su regreso a los cines es el 19 de febrero de 2027, ya que el fin de semana de su 50 aniversario ha quedado reservado para la presentación mundial de 'Star Wars: Starfighter', la esperada llegada a una galaxia muy muy lejana de Ryan Gosling.

En IMAX 70mm

Además, 'Una nueva esperanza' llegará también por primera vez a los cines IMAX, y todo apunta a que la fiebre popular desatada por Christopher Nolan con 'La odisea' ha sido clave para que vaya a ser presentada en IMAX 70mm. Y es que los cines que realmente soportan ese formato son muy limitados en todo el mundo, pero también han tenido un gran peso en el éxito de la película liderada por Matt Damon.

Tengamos en cuenta que el tremendo apoyo del público hacia los pases en IMAX en 'La odisea' han llevado a que haya destrozado el récord de la película más taquillera de la historia en ese formato, superando ya los 450 millones de dólares por esa vía. En Disney también quieren rascar algo por ese lado, pero ahí también va a ser clave que la nueva remasterización de 'Una nueva esperanza' realmente esté a la altura.

Además, todo apunta a que el reestreno de 'Una nueva esperanza' no dejará de ser más que el primer paso en un año en el que Disney va a potenciar con fuerza la celebración del 50 aniversario de Star Wars. Y es que el estudio necesita revivir el interés del público y dejar atrás lo antes posible el fracaso de 'The Mandalorian and Grogu'...

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