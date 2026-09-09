Goku y Beerus encuentran casa. El remake de 'Dragon Ball Super' fija su fecha de estreno en streaming, y no es en la plataforma que esperábamos

Si la temporada de anime de otoño ya venía pisando fuerte entre 'Black Clover' y 'The Apothecary Diaries', también tenemos que sumarle una de las series más anticipadas de 2026: el remake de 'Dragon Ball Super'. El regreso de Goku se plantea como un lavado de cara para todo 'Dragon Ball Super', con una nueva animación, mejor ritmo e incluso nuevo doblaje, y no nos queda nada para que llegue a nuestras pantallas.

Un hogar inesperado

Hace unos días se confirmó que 'Dragon Ball Super: Beerus', como se llama este nuevo remake, se estrenaría en Japón el próximo 11 de octubre. Cada domingo se podrá seguir el anime en la televisión japonesa, pero todavía quedaba pendiente el tema de su distribución en streaming, que obviamente tiene a todos sus fans atentos.

Siguiendo los pasos de 'Dragon Ball Daima', que se pudo ver en Crunchyrroll, AnimeBox y Netflix, la verdad es que muchos dábamos por hecho que 'Dragon Ball Super: Beerus' terminaría en una de estas plataformas. Pero ha saltado al ruedo un nuevo competidor por los derechos de Goku: Amazon Prime Video.

Como se ha confirmado desde las redes oficiales de la plataforma, 'Dragon Ball Super: Beerus' se podrá ver en Prime Video a partir del lunes 12 de octubre. Esta ha sido la primera plataforma en agenciarse el nuevo anime... Aunque ojo, que teniendo en cuenta lo que ocurrió con 'Daima', es más que posible que el remake termine estando disponible en varias plataformas.

Ya estamos en tiempo de descuento antes del regreso de 'Dragon Ball Super', así que en las próximas semanas se terminarán de resolver todas las dudas. En concreto para su distribución en España, creo que es muy probable que el simulcast en AnimeBox está asegurado, sobre todo teniendo en cuenta que la plataforma es la casa de todo 'Dragon Ball' en nuestro país. Aunque quizás Prime Video nos pegue una sorpresa y se quiera quedar con la exclusividad absoluta.

En Espinof | La razón por la que Goku tuvo que pegar el estirón en 'Dragon Ball'. Akira Toriyama se llegó a enfrentar al editor del manga

En Espinof | Cómo ver 'Dragon Ball' al completo. Todas las series y películas de Akira Toriyama y en qué plataformas se pueden ver en streaming