Meses después de un estrepitoso fracaso en cines, se estrena en HBO Max la última película que expande un ambicioso universo de ciencia ficción

Como otros géneros que vivieron apogeos fulgurantes y estuvieron años intentando descubrir cuáles eran las versiones de sí mismos que podían tener éxitos, los superhéroes se encuentran entre la prueba y el error con los personajes mientras montan universos expandidos ambiciosos. Pero el público ya no está tan por la labor de ver cualquier cosa, y ahí ha estado ‘Supergirl’ un poco puesta a los pies de los caballos.

En medio del camino

Milly Alcock protagoniza la última extensión del nuevo Universo DC de James Gunn que intenta mantener los atisbos de fervor generados por ‘Superman’. No sólo no consiguió una cálida recepción, sino que la película dirigida por Craig Gillespie es uno de los fracasos en taquilla más notorios del año (menos de 127 millones de dólares recaudados para un presupuesto alrededor de los 170 millones), teniendo que esperar a tener una segunda vida en streaming a través de HBO Max, donde hace su estreno.

Kara Zor-El se aleja de la Tierra que protege su primo Kal-El, bebiendo hasta perder el sentido en planetas con un sol rojo donde sus superpoderes se atenúan. En estos tumbos que va dando se cruza con Ruthye, una niña que busca venganza para su familia que ha sido masacrada por la cruel tribu interplanetaria pirata de los Brigands.

Tras una presentación sugerente del personaje en la anterior película del Universo, esta ‘Supergirl’ opta por una exploración de orígenes mezclado con aventura espacial y western que toma tanto de los cómics de Tom King como de su referente original que es ‘Valor de ley’. Al menos, los elementos más superficiales.

A pesar de la promesa de intentar hacer de cada película algo con entidad propia, algo a lo que se aproxima intentando centrar esto en un personaje y no en anticipar cuatro próximos proyectos, ‘Supergirl’ se queda a medias. Hay un continuismo de ciertos dejes del tono de Gunn, pero careciendo de esa explosividad colorida y pop que funcionaba en ‘Superman’, y muchos instantes se aprecian apresurados, volviéndose olvidables.

Es el problema de aspirar a darle carácter de autor a cada proyecto, pero asignas los mismos a artesanos de irregular eficiencia como Gillespie, que suele tener siempre la aproximación más superficial a lo que toca. Si no hay apenas interés en el personaje a la hora de hacer una película, difícilmente lo va a comprar luego el público.

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