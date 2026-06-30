Si ‘Supergirl’ te deja con ganas de más, hay un estupendo western clásico protagonizado por John Wayne del que hereda más de una cosa

No se puede decir que ‘Supergirl’ esté contribuyendo mucho para mantener el entusiasmo alrededor del nuevo proyecto cinematográfico de DC, aunque la buena voluntad esté ahí. Tras su ejecución más formulaica hay un intento por ofrecer un personaje de perspectiva diferente de lo que se suele ver en el género.

Hay intenciones apreciables porque se ve claramente en referentes que intenta poner sobre la mesa, incluyendo varias del cine western que son deformadas en forma de space opera a lo ‘Star Wars’. Aunque si algo marca la historia y el tono al que aspira ‘Supergirl’, incluyendo su aproximación a la catarsis de la venganza, es un clásico como ‘Valor de ley’ (’True Grit’).

El valor de las agallas

Protagonizada por un veteranísimo John Wayne y una joven Kim Darby, este film de aventuras en el lejano Oeste ofrece una perspectiva diferente mientras el director Henry Hathaway ejecuta con toda la finura de un buen cineasta de estudio. Un estupendo clásico que se puede ver en streaming a través de SkyShowtime.

Mattie Ross es una joven chica que ha perdido a su padre por culpa de un asesino sin valor ni moral. Para darle caza buscará la ayuda de un antiguo agente de la ley cuyos días de gloria ya pasaron y se ha dado al alcoholismo, lo que le lleva a una situación de necesidad de aceptar el trabajo aunque vea la empresa como algo fútil.

La venganza es la principal motivación de esta historia, y reflexionar sobre ella se vuelve el pilar sobre el que Hathaway crea una experiencia diferente. El choque generacional, forzado por circunstancias, ofrece visiones diferentes sobre el tema que alternan la frustración ante la injusticia y el cinismo ante un mundo que dejó de tener brújula moral.

‘Valor de ley’ y el choque de la venganza

Es refrescante la manera en la que la aventura está eliminando la excitación esperable de la aventura y el film de venganza que se volvería más frecuente. ‘Valor de ley’ se vale de la leyenda de Wayne en el género para expresar la idea de que ha visto suficiente mundo para saber qué efecto tendrá la misión una vez cumplida, pero la película se mantiene en el punto de vista de Mattie Ross para que el aprendizaje sea parte de la experiencia cinematográfica.

Los hermanos Coen luego intentarían darle nuevo lustre a estas ideas, manteniéndose más fieles al libro en su remake que la película de Hathaway al mismo tiempo que lanzaban su particular sentido del humor. Pero esta versión previa de ‘Valor de ley’ sigue contando con una textura especial e imperecedera que la hacen rescatable.

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