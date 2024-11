Este remake de un clásico del western nos cogió a todos por sorpresa. Fue favorita a los Oscars, con 10 nominaciones, y se puede ver en streaming

Uno no puede dejar de lado o no romantizar las cosas que le obsesionaron cuando era más pequeño, volviendo a ellas de una manera u otra. Los cineastas no se escapan a ello, y por eso la mayoría responde que le encantaría hacer un western. Los hermanos Coen, tras toda una carrera referenciando el género de una manera u otra, hicieron ya una película puramente del Oeste con ‘Valor de ley’.

El valor de la muerte

La pareja de hermanos hace un remake del clásico de John Wayne que nos sorprendió gratamente a casi todos. Una joven Hailee Steinfeld está rodeada de estrellas del calibre de Jeff Bridges, Matt Damon y Josh Brolin en este estupendo film de aventuras por el territorio salvaje que puedes ver en streaming a través de SkyShowtime.

Mattie Ross reclama justicia ante el asesinato despiadado y brutal de su padre. Planea tomársela por su propia mano reclamando la ayuda del marshall Rooster Cogburn, tan brillante con el arma como con la bebida. En su búsqueda del cobarde Tom Chaney encontrarán un improbable aliado en el ránger LaBoeuf, que también busca al criminal por otro asesinato.

Los Coen se meten de lleno por primera vez en una localización clásica del Oeste, después de haber formado parte de su ADN y colarse en forma de referencias durante toda su carrera. O incluso coquetear con un tono neo-western en cintas como ‘Sangre fácil’ o ‘No es país para viejos’. Dar el salto se sentía algo completamente natural, aunque igualmente muchos no esperaban que afrontasen directamente un remake.

Pero consiguen hacer uno que logra sentirse más reflexivo e interesante que el original, con la pareja de hermanos cineastas dando de nuevo vueltas a la naturaleza impredecible y caótica de la vida y la muerte. O cómo la persecución de la justicia puede sentirse algo fútil teniendo en cuenta que nuestro tiempo en la Tierra puede terminar en cualquier momento.

Cuestiones que van supurando en una historia cruda pero conmovedora, si bien narrada con algo más de rigidez que de costumbre. Fue un inesperado éxito en términos de aclamación, con unas 10 nominaciones en los Premios Oscars de su respectivo año que la colocaban como una de las favoritas. Por desgracia, no ganó ninguna de ellas, pero la película sigue siendo una pieza relevante en la filmografía de los Coen.

