'Vengadores: Doomsday' ya es la cuarta película con mayores preventas de la historia, y quedan 3 meses para su estreno. La taquilla de Marvel va a ser una barbaridad

Hace un año dábamos a Marvel por muerta, y algunos (entre los que me incluyo) creímos que 'Vengadores: Doomsday' ni siquiera recaudaría tanto dinero como sus predecesoras. Sin embargo, después del éxito de 'Spider-man: Brand New Day' parece que el estudio ha sabido montarse en la ola del éxito. A tres meses de que la quinta entrega de 'Vengadores' llegue a los cines, la preventa de entradas solo se puede calificar como una auténtica locura.

Una vez Vengador, siempre Vengador

Concretamente, tal y como señala Variety, las entradas de preventa en Estados Unidos ya han superado los 50 millones de dólares, según datos oficiales de Disney, y el 70% son del formato de pantalla alargada que el estudio se ha sacado de la manga a falta de Imax, Infinity Vision. Cualquiera podría señalar que lo nuevo de Spider-man dobló estos 50 millones en la preventa, pero claro, aún quedan tres meses por delante hasta el 18 de diciembre y todo parece indicar que Marvel va a recaudar una barbaridad.

Estos 50 millones de dólares ya la colocan en el cuarto puesto de las mayores preventas de la historia, solo por detrás (por ahora) de 'Brand New Day' (74 millones), 'Vengadores: Endgame' (60 millones) y 'El despertar de la Fuerza' (57 millones). Una salvajada que tiene todos los números para superar los 100 millones de dólares antes incluso de su estreno.

Pero hay más: para prepararse correctamente para la película, los fans están viendo las películas disponibles en Disney+ en maratón: solo en agosto, en total, Marvel ha vivido su propio récord con 420 millones de horas vistas. Aunque habrá que esperar al boca-oreja, que puede romper las alas de una película o hacerla volar hasta el infinito, todo parece indicar que, tras unos años de incertidumbre, Marvel ha vuelto a demostrar quién es la reina. Y los números que vamos a ver son, ya de manera oficial, una auténtica barbaridad.

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