Este efectivo thriller te ofrece atracos con estilo, pianos retratados al detalle, y acaba de estrenarse en HBO Max

Cierta escuela del thriller adulto, quitando los casos de directores con todavía nombre respetable para seguir trabajando con estudios, ha quedado relegado a un nivel presupuestario de cine indie a pesar de que no tiene espíritu realmente independiente. Presentan historias y ambiciones de entretenimiento no muy distintas de las que pululaban hace décadas, pero su alcance ya es menor. Un desafortunado destino para películas como ‘Un talento único’ (’Tuner’).

La frecuencia adecuada

Protagonizado por Leo Woodall, con la aparición de un secundario de oro como Dustin Hoffman, este thriller de atracos tiene realización notable y buen sentido del ritmo aplicados a una historia que podría haber sido película noventera total. Una estimable propuesta que se puede ver en streaming a través de HBO Max, donde se acaba de estrenar.

Niki trabaja junto a un veterano afinador de pianos, poniendo a punto los instrumentos decorativos de muchas casas ricas de la ciudad y reparando aquellos que se encuentran en conservatorios de música aprovechando su hiperacusia. Su oído especialmente perceptivo le hace también idóneo para abrir cajas fuertes, algo que realiza en una serie de operaciones clandestinas para conseguir un dinero extra que le saque de sus apuros económicos.

Conflictos claros, detalles concretos para distinguirla como el uso del sonido, una potencial estrella joven como Woodall y un veterano haciéndole de apoyo como Hoffman. Con cosas así puede echar a correr una película medio sólida, que es lo que ofrece el director Daniel Roher tras una oscarizada carrera ligada al documental.

El cineasta canadiense exhibe un gusto interesante en cómo decide rodar los planos detalle y montarlos, casi haciendo más complemento al diseño de sonido que al revés para que sea este quien conduzca la narración. Su observación de las entrañas de un piano es detallista y otorga cierta vida a lo que no deja de ser un thriller de manual.

Entretenido, con limitaciones obvias, pero fácil de ver de inicio a fin. Claramente la sed por esta clase de producciones hace que se valore un poco más, y se perdone ese falso carácter indie que intenta sostener, pero no deja de ser cierto que es la clase de dulce que no amarga realmente a nadie, salvo que se empeñe en ello.

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