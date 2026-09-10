Últimos días para ver en Netflix una de las películas de terror más innovadoras de los últimos años. Utiliza el género para hablar de la obsesión con el espectáculo

Jordan Peele demostró con 'Déjame salir' y 'Nosotros' que el terror podía utilizarse para hablar de racismo, desigualdad y cultura popular sin renunciar a ser tremendamente entretenido, pero llevó esa fórmula todavía más lejos con 'Nop'.

Estrenada en 2022, esta mezcla de terror, ciencia ficción y western moderno sigue a OJ y Emerald Haywood, dos hermanos que heredan el rancho familiar dedicado a la cría y entrenamiento de caballos para producciones de Hollywood. Tras la muerte de su padre, ambos empiezan a sospechar que algo extraño está ocurriendo en el cielo sobre su propiedad y deciden intentar conseguir pruebas del fenómeno.

Un platillo volante y caballos

Daniel Kaluuya y Keke Palmer interpretan a OJ y Emerald, dos hermanos muy diferentes que intentan mantener a flote el negocio familiar después de la muerte de su padre. Mientras OJ conoce perfectamente a los animales y trata de conservar el rancho, Emerald busca una oportunidad para hacerse un nombre en Hollywood. Y la relación entre ambos es uno de los motores de la película.

En un momento dado empiezan a suceder cosas inexplicables en el cielo y los hermanos descubren que quizá están ante algo que nadie más ha conseguido grabar. Y su obsesión por conseguir la imagen perfecta les lleva a arriesgarse cada vez más, en una idea que Peele utiliza para hablar de nuestra necesidad constante de convertir todo en contenido y conseguir que los demás miren.

Además, el director también juega con la tradición del cine de ciencia ficción y del western. Los enormes paisajes californianos, el rancho, los caballos y esa presencia amenazante suspendida sobre ellos crean una atmósfera espectacular, mientras Peele nos va introduciendo elementos cada vez más inquietantes.

Uno de sus grandes aciertos está precisamente en no explicar todo de inmediato. Peele deja espacio para la interpretación y construye una criatura que se aleja bastante de la imagen tradicional de los extraterrestres del cine. Además, la película conecta su amenaza con otra historia especialmente perturbadora relacionada con la explotación de animales para el entretenimiento, reforzando uno de sus temas principales: hasta dónde estamos dispuestos a llegar por conseguir un espectáculo inolvidable.

Por todo esto, 'Nop' es una recomendación especialmente buena si estás buscando una película de terror diferente, con ideas nuevas y algunas imágenes difíciles de olvidar. Esa mezcla de ciencia ficción, suspense, humor negro y crítica a la industria del entretenimiento es precisamente lo que la convierte en una de las propuestas más interesantes de Jordan Peele y del terror reciente. Eso sí, si quieres verla en Netflix, será mejor darse prisa, porque la película estará disponible hasta el 14 de septiembre.

En Espinof | Las 9 mejores películas de terror de 2026 (por ahora)

En Espinof | Las mejores películas de 2026