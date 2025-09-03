Ser uno de los grandes directores de terror de nuestro tiempo no te hace la vida más fácil. La nueva película de Jordan Peele se queda sin fecha de estreno

Ya han pasado tres años desde que Jordan Peele, a quien sin duda podríamos etiquetar como uno de los cineastas especializados en terror más brillantes en activo, nos brindó su polarizante y, a mi humilde juicio, más que notable 'Nop'. Desde entonces, su nuevo trabajo tras debutar con un Óscar bajo el brazo cortesía de la extraordinaria 'Déjame salir' y después de explorar el concepto de los doppelgängers en 'Nosotros', se está haciendo bastante de rogar.

Va para largo

De hecho, la cosa parece que irá para largo, porque según nos cuentan desde Variety, la cuarta película de Peele como director, que estaba fechada para octubre del próximo 2026 acaba de desaparecer por completo de los planes de estreno de Universal. Lo más preocupante de todo es que, hasta el momento, no se le ha asignado otra fecha de lanzamiento, quedando en un limbo de lo más peliagudo.

Originalmente, estaba previsto que el largometraje, sin título a día de hoy, llegase a nuestras salas de cine las navidades de 2024, un par de años después de 'Nop', pero las huelgas de los sindicatos de directores y guionistas se tradujeron en una modificación del calendario que terminó con el filme previsto para Halloween de este mismo año. Finalmente, tras su tercera reasignación, hemos llegado al escenario actual.

Más allá de que será un thriller de terror, no se sabe nada de un proyecto que el realizador marcó como potencialmente su favorito en caso de salir bien durante una entrevista el año pasado. Por suerte, que aún no se haya empezado a rodar no significa que el bueno de Jordan haya estado de brazos cruzados, ya que se ha encargado de producir uno de los largometrajes con mejor pinta de lo que nos queda de curso cinematográfico.

Este no es otro que 'El mejor', el segundo largometraje de un Justin Tipping que lleva desde 2017 sumergido en el mundo de la televisión y que promete una experiencia audiovisual arrolladora mientras cuenta la historia de un jugador de fútbol americano que se mete en un juego de lo más oscuro para poder recuperar sus habilidades y su carrera tras sufrir un traumatismo cerebral. De verdad que la cosa pinta increíble.

Sea como fuere, esta volatilización de la cuarta película de Jordan Peele ha caído como un jarro de agua fría, y esperamos que haya alguna maniobra pública en breves, ya que según comentan en Variety, ni los representantes del realizador ni la gente de Universal han hecho declaraciones al respecto. Veremos en qué acaba la cosa.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025