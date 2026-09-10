'The Gentlemen' cada vez se parece más a 'El padrino' (a su manera) y eso me encanta. La temporada 2 de la serie de Netflix es más oscura y mejor que la anterior

Guy Ritchie ha convertido 'The Gentlemen' en una de esas series que parecen hechas a medida para los que nos lo pasamos pipa con las tramas de criminales con trajes impecables, negocios turbios, humor negro y personajes que siempre están a punto de meterse en problemas. Y dos años y medio después de conocer a Eddie Horniman, la serie de Netflix ha vuelto con una segunda temporada que sube considerablemente las apuestas y lleva a su protagonista a un terreno mucho más oscuro.

Theo James vuelve a ponerse en la piel del Duque de Halstead, pero el hombre con el que nos encontramos ahora poco tiene que ver con aquel aristócrata aparentemente tranquilo que aterrizó en el mundo del crimen casi por accidente.

El poder tiene un precio

La primera temporada terminó con Eddie adaptándose a su nuevo título de Duque de Halstead mientras se involucraba cada vez más en el imperio de cannabis de la familia Glass. El antiguo capitán del ejército empezó la historia sintiéndose completamente fuera de lugar, pero su relación con Susie Glass y su propia capacidad para moverse en ese mundo terminaron demostrando que tenía bastante más madera de gánster de lo que él creía.

Ahora, esta segunda temporada arranca con un Eddie muy diferente. Tres meses antes de encontrárselo medio muerto y arrastrándose por un campo embarrado, el Duque vuelve decidido a ampliar su negocio, recuperar las tierras que rodean a la finca familiar y ampliar el imperio, llevándolo más allá de las fronteras de Reino Unido. Y para conseguirlo tendrá que moverse entre la política, el cannabis legal y las nuevas alianzas criminales que se han formado.

El problema es que Eddie y Susie están cada vez más cansados de tener que pasar por el aro de Bobby. El patriarca parece más interesado en su despertar espiritual que en adaptar su negocio al nuevo escenario. Eddie, además, empieza a entender que su educación y sus buenos modales pueden confundirse con una debilidad, y cuanto más poder consigue, menos dispuesto está a permitir que los demás decidan por él.

Más oscuridad y ambición

Por otro lado, la nueva entrega amplía el universo criminal de la serie con personajes como el mafioso italiano Marco Moretti (Sergio Castellitto), y su impredecible colaboradora Cico Maldini, a la que da vida Michele Morrone. Mientras Bobby se niega a aceptar la despenalización de la marihuana, Eddie ve en la expansión internacional una oportunidad que podría cambiar para siempre su posición dentro del negocio.

Y ahí está una de las grandes bazas de esta segunda temporada: ver cómo Eddie deja atrás al aristócrata educado que conocimos al principio y comienza a transformarse en un auténtico líder en el mundo del crimen. La comparación con Michael Corleone es inevitable, porque cuanto más poder acumula, más difícil parece que pueda salir de ese mundo sin pagar a cambio un precio muy. Los nuevos episodios de

'The Gentlemen' mantiene el nivel de espectáculo, violencia y el sentido del humor característicos de Ritchie, pero los utiliza para contar una historia cada vez más oscura sobre el poder, el ego y las consecuencias de convertirse en aquello que uno juró que nunca sería.

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