Hace 74 años, 'I Love Lucy' cambió para siempre las reglas de la televisión. Rompió con este tabú y se convirtió en una leyenda y un referente inigualable

Pocas sitcoms han tenido una influencia tan grande en la historia de la televisión como la de 'I Love Lucy'. La serie protagonizada por Lucille Ball y Desi Arnaz no solo consiguió convertirse en uno de los grandes clásicos de la pequeña pantalla, sino que ayudó a establecer muchas de las reglas que todavía hoy siguen presentes en el formato: desde la estructura de sus historias hasta la forma de construir las relaciones entre sus personajes.

Más de 70 años después de su estreno, sus episodios continúan funcionando y Lucille Ball sigue siendo una referencia absoluta de la comedia televisiva. Pero su relevancia va mucho más allá de hacer reír. 'I Love Lucy' también se atrevió a abordar cuestiones que la televisión de los años 50 apenas podía mencionar, y se convirtió en una inesperada herramienta para romper tabúes y abrir camino a las mujeres dentro de la comedia.

Rompiendo barreras

Uno de los ejemplos más claros del carácter revolucionario de la serie llegó con la trama del embarazo de Lucy. Lucille Ball estaba embarazada en la vida real y los guionistas decidieron incorporar esa circunstancia a la serie, algo que en aquel momento suponía un riesgo enorme para una producción televisiva. Pero el embarazo de la protagonista no se redujo a una mera referencia puntual, sino que la ficción siguió su evolución durante buena parte de la temporada y convirtió una situación cotidiana en uno de sus grandes argumentos.

La decisión fue especialmente atrevida si tenemos en cuenta las restricciones que había en la televisión estadounidense de los años 50. La palabra "embarazada" ni siquiera podía pronunciarse en pantalla, hasta el punto de que en 'I Love Lucy' llegaron a utilizar el término francés "enceinte" para esquivar la palabra y hablar de ello. Presentar a una mujer embarazada en televisión y convertir su embarazo en una parte central de la historia suponía romper con un tabú que todavía estaba muy presente, pero el público respondió de forma masiva y este episodio llegó a convertirse en un fenómeno de audiencia.

Además, el éxito de esta trama también demostró que la televisión podía abordar experiencias que la censura consideraba incómodas sin perder su capacidad para entretener. El embarazo formaba parte de la vida de muchas personas y, precisamente por eso, resultaba fácil identificarse con Lucy. De hecho, la serie consiguió normalizar en pantalla una situación completamente cotidiana y demostró que algunos temas podían conectar con el público incluso cuando las normas de la época intentaban mantenerlos fuera de la conversación.

Pero el lado revolucionario de 'I Love Lucy' no terminó ahí. Lucille Ball también cambió la manera en la que las mujeres podían ocupar el espacio de la comedia. Mientras muchas sitcoms posteriores siguieron colocando a las esposas en un segundo plano, Lucy era exactamente lo contrario: la protagonista de las situaciones disparatadas, la que se metía en problemas y la que llevaba buena parte del peso humorístico. Y Ricky (Desi Arnaz) era la voz de la razón que observaba, sufría y reaccionaba ante sus ocurrencias.

Ese cambio dejó una huella enorme en la televisión posterior. Desde protagonistas como Liz Lemon y Leslie Knope hasta dúos como Abbi e Ilana en 'Broad City', pasando por intérpretes como Julia Louis-Dreyfus en 'Seinfeld' o Kaitlin Olson en 'It's Always Sunny in Philadelphia', muchas de las grandes mujeres de la comedia televisiva heredaron, directa o indirectamente, el camino que Lucille Ball allanó.

De hecho, la propia serie también se atrevió a abordar otros asuntos tan peliagudos como la liberación femenina, los conflictos matrimoniales, las dificultades económicas y las ambiciones profesionales. Por eso, 'I Love Lucy' sigue siendo mucho más que una sitcom clásica. Fue pionera en el género y la televisión le debe todo.

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