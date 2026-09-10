Jodie Foster y su reivindicación de una identidad sin etiquetas: "Me gustaría que fuéramos más variados y diversos"

Jodie Foster lleva décadas demostrando que una carrera cinematográfica puede construirse a base de talento, curiosidad y una considerable capacidad para escapar de las etiquetas. La actriz, directora y productora estadounidense ha interpretado personajes muy distintos a lo largo de los años y, quizá por eso, no resulta extraño que también tenga una visión bastante poco rígida sobre la identidad. Para Foster, una persona no tiene por qué elegir una sola casilla en la que encajar.

La reflexión procede de una entrevista concedida a The Talks en 2018, recuperada ahora como una de sus declaraciones más representativas sobre la identidad y la diversidad. En ella habló sobre la manera en que construimos nuestra identidad y sobre la importancia de la "simbiosis" entre diferentes aspectos de nuestra vida.

"Creo que estamos en una era de búsqueda de identidad", afirmaba la actriz. Sin embargo, Foster se mostraba contraria a la idea de que esa búsqueda tenga que terminar necesariamente en una única identidad a la que aferrarse: Su propia historia le servía como ejemplo.

"Esa idea de que debemos aferrarnos a una identidad por encima de las demás... no creo que tengamos que hacerlo. Soy madre, soy hija, me crié a caballo entre Francia y Estados Unidos, por lo que tengo dos culturas: me gusta esquiar, me gusta la NFL... Me gustaría que fuéramos más variados y diversos como cultura, en lugar de centrarnos en un solo aspecto."

La conclusión que extraía de todo ello era clara: no tenemos que escoger una sola parte de nosotros mismos y colocarla por encima de las demás.

Una identidad puede estar formada por muchas piezas

Foster defendía en aquella conversación que la sociedad debería avanzar hacia una cultura "más variada y más diversa", en lugar de convertirse en una cultura "monofocal", es decir, demasiado centrada en una única identidad.

Jodi Foster, protagonista de 'Vida privada'

La actriz también ponía en duda que las experiencias de los primeros años de vida determinen por completo nuestra manera de entender el mundo. "Solo porque vengo de Los Ángeles no significa que no tenga una comprensión de cómo es vivir en un pueblo pequeño", explicaba.

La idea es que el origen y las experiencias personales forman parte de nosotros, pero no necesariamente constituyen toda nuestra identidad. Una persona puede conocer realidades distintas a la suya y desarrollar vínculos con ámbitos sociales o culturales diferentes.

En ese sentido, Foster considera natural e incluso deseable que existan varias dimensiones de identidad al mismo tiempo. "No tenemos que aferrarnos a una sola", sentenciaba.

La tecnología cambia nuestra forma de relacionarnos

La actriz vinculaba además esta diversidad con el desarrollo de la tecnología y con la capacidad que ofrecen las nuevas herramientas para acercar a las personas.

Foster valoraba los beneficios de esa conexión, pero señalaba que el mundo tecnológico también está relacionado con un nivel de conciencia sobre las relaciones humanas y los comportamientos que, según sus palabras, nunca antes habíamos experimentado de la misma manera. "Tenemos un nivel de conciencia que nunca hemos visto antes", aseguraba.

Para Foster, esa mayor conciencia puede contribuir también a una mayor valoración de la diversidad. La tecnología permite que el mundo sea más accesible y que las personas entren en contacto con realidades diferentes, pero también plantea la necesidad de comprender mejor las distintas facetas de quienes forman parte de él.

Carrera marcada por la diversidad de registros

La reflexión sobre la identidad llega de una actriz cuya propia carrera ha recorrido etapas y registros muy diferentes. Foster comenzó siendo muy joven en varias películas de Disney y consiguió posteriormente una nominación al Oscar por su interpretación en 'Taxi Driver', dirigida por Martin Scorsese.

Después llegarían trabajos como 'Bugsy Malone, nieto de Al Capone' y 'Acusados', película por la que obtuvo el primero de sus dos premios Oscar. Su papel más asociado a la cultura popular, sin embargo, probablemente sea el de Clarice Starling en 'El silencio de los corderos', estrenada en 1991 y por la que se llevó la segunda estatuilla.

A lo largo de su carrera, Jodie Foster ha recibido, además, tres premios BAFTA, cuatro Globos de Oro y un Emmy.

También ha desarrollado una importante trayectoria televisiva. Participó como invitada en series como 'La ley del revólver' y 'Expediente X'. Más recientemente, interpretó a Liz Danvers en la cuarta temporada de 'True Detective', centrada en la desaparición de un grupo de investigadores en una estación del Ártico. Además, ha dirigido episodios de 'Orange Is the New Black' y 'House of Cards'.

Su apuesta: menos etiquetas y más diversidad

El planteamiento de Foster no consiste en rechazar las identidades, sino precisamente en ampliar la forma de entenderlas. Una persona puede pertenecer a una cultura y sentirse cercana a otra, acumular experiencias distintas y tener intereses que no encajen en una única categoría.

Su mensaje, planteado en aquella entrevista de 2018, apuesta así por abandonar una visión excesivamente rígida de la identidad. En lugar de obligarnos a elegir una sola etiqueta, Foster propone reconocer todas las partes que pueden convivir dentro de una misma persona.

En una época que ella misma describía como de "búsqueda de identidad", su respuesta resulta bastante directa: quizá no haya una sola identidad que encontrar. Quizá se trate, sencillamente, de aceptar que somos la suma de muchas.

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