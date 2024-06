Kevin Spacey está convencido de que su despido de 'House of cards' fue "la decisión equivocada" para Netflix

Probablemente recuerdes el terremoto que en 2017 supusieron las acusaciones hacia Kevin Spacey por acoso sexual. Por aquel entonces, 'House of cards' era la gran serie de prestigio de Netflix con la que pretendía competir en calidad con HBO (cuando el prestigio aún le importaba) y el streamer decidió prescindir de él para hacer una temporada final en la que su personaje moría y Claire tomaba el protagonismo. Y aunque a nadie le gustó demasiado, al menos salvó el trabajo de las 2500 personas -aparte de Spacey- que participaban en la producción.

Ahora, en su entrevista con Piers Morgan, tras la que Spacey espera volver a subirse al tren de Hollywood tras entonar su particular mea culpa, el actor ha hablado por primera vez de manera clara sobre esa última temporada que tuvo que rehacerse a toda velocidad para quitar a Frank Underwood de en medio. Y dice, claro, que fue "la decisión equivocada". Qué va a decir.

No hay duda de que 'House of Cards' puso a Netflix en el mapa. Aunque tomaran la decisión que tomaron, que siempre pensé que fue una decisión extraña... fue una decisión equivocada. Fue equivocada para ellos como empresa. Les puso en una posición donde, ante cualquiera que fuera acusado de cualquier cosa, ellos tendrían que responder de una manera similar. Parece que con Dave Chappelle, Ted Sarandos ha aprendido a apoyar a las personas controvertidas... Ojalá lo hubiera hecho conmigo.

Evidentemente hay una tremenda diferencia entre las acusaciones de transfobia por el monólogo de Dave Chappelle y las acusaciones de acoso sexual a adolescentes de Spacey (porque unas son delito y otras no, básicamente), pero al actor no le queda otra que hablar de manera reduccionista para tratar de captar adeptos a su causa. De momento, y más allá de un rinconcito de Internet, parece que no está teniendo suerte.





El actor también deja claro que ha roto toda relación con esa época. Y eso incluye a su compañera en la serie, Robin Wright: "No he hablado con ella desde septiembre u octubre de 2017. Lo entiendo. De verdad. Creo que distanciarse de mí le permitió no tener que responder un montón de preguntas". Parece que Wright, francamente, tampoco está por la labor.

