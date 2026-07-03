Jodie Foster da por sentado que 'F1, la película' se hizo con IA: "No lo digo con tono despectivo, acabó recaudando millones de dólares"

Mientras infinidad de voces reivindican las presuntas virtudes de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la creatividad —y, más concretamente, en el del cine—, muchas otras deciden señalar al elefante en la habitación y subrayar que uno de sus grandes problemas radica en lo genérico de los materiales que surgen a través del prompt. Es lo que pasa cuando una mal llamada herramienta se nutre de obras ajenas y regurgita patrones en contraposición a lo que se espera de la pulsión artística.

Las dos caras de Foster

Para Jodie Foster, la inteligencia artificial es "otro gran paso de gigante para transformar la industria". Por supuesto, esta transformación no tiene por qué ser estrictamente positiva —ni mucho menos—; pero ha decidido jugar la carta del relativo optimismo durante su participación en el Festival of Ideas de Aspen —vía Variety—, donde utilizó un ejemplo un tanto peliagudo para ensalzar de algún modo hasta dónde podría llevarnos la IAGen.

La actriz y directora dejó caer del siguiente modo que 'F1', el bombazo deportivo de Joseph Kosinski protagonizado por Brad Pitt, parecía estar creado con IA.

No lo digo con tono despectivo, ¿cómo podría? Esta película acabó recaudando millones de dólares. Pero cuando veo una película como «F1», pienso: «F1» la hizo la IA. ¿No es así?

Es decir, la estructura era exactamente la que se aprende en clase. Los actores dicen los diálogos tal y como los escribiría un ordenador si tuviera que redactar exactamente lo que sería adecuado para ese momento.

Y fueron capaces de dominar la tecnología para crear algo grandioso y hermoso, en el que, posiblemente, gran parte de la información proviene de otras fuentes.

Cuando su interlocutor Michael Lynton, antiguo director ejecutivo de Sony Pictures, le preguntó si creía que la inteligencia artificial iba a reemplazar a actores y guionistas, Foster aseguró que "ya estamos reemplazando a gente", usando ejemplos como la réplica de extras mediante VFX en escenas en las que se muestran multitudes. Pero la de Los Ángeles aún guarda cierta esperanza en que puedan alcanzarse acuerdos justos, sin cerrar en absoluto la puerta al uso de IA en las producciones del futuro.

La industria está eliminando muchos puestos de trabajo y, con suerte, entidades como los sindicatos podrán intervenir y decir: “Puedes utilizar a mi actor veinte veces, pero tendrás que pagarle veinte veces”. Y creo que eso es justo.

Lo que a todos nos encantaría es que los cineastas fueran capaces de dominar la IA y no perdieran nunca de vista ese objetivo. Si somos capaces de dominar la IA de forma constante a lo largo del tiempo, podremos crear obras que nos reflejen y mejorar las cosas.

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