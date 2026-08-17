Los fans de 'Bleach' llevaban más de 20 años esperando ver este Bankai, y la temporada 4 de 'Thousand-Year Blood War' por fin ha cumplido con más de una sorpresa

En Studio Pierrot se han ido tomando su tiempo con el final de 'Bleach', con pequeñas temporadas anuales pero en las que han ido poniendo toda la carne en el asador para estrenar con una calidad bárbara. El tramo final de la serie está siendo un trabajo espectacular, en el que además el propio Tite Kubo ha estado muy metido supervisando storyboards e incluso añadiendo algún que otro detalle original.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers de la parte 4 de 'Bleach: Thousand-Year Blood War'

Explosión de Bankai

Los lectores del manga de 'Bleach' se quedaron con las ganas de ver ciertos Bankais en acción en su momento, y Kubo tomó notas porque ahora 'Thousand-Year Blood War' está cumpliendo. Ya en la tercera temporada el equipo de Pierrot Films incluyó ciertas escenas originales, y está aprovechando para ponerse al día con los Bankai que todavía nos quedaban por ver.

La parte 4 de 'Thousand-Year Blood War' empezó fuerte con la batalla entre Kisuke Urahara y Yoruichi contra Sternritter Askin Nakk Le Vaar, que ocupó el primer tramo de la nueva temporada. Uno de los mejores combates que hemos visto hasta el momento en este último tramo de la serie, con Askin siendo un hueso duro de roer... Hasta que Urahara finalmente desveló su Bankai, Kannonbiraki Benihime Aratame, una figura femenina capaz de reconstruir, sanar y moldear todo lo que está a su alcance.

Eso sí, 'Bleach' no se conformó con Urahara y el siguiente en la lista ha sido Kenpachi Zaraki, sin duda uno de los personajes favoritos de los fans y también otro capitán cuyo Bankai aún tenía pendiente su debut.

Y es que el capítulo más reciente de 'Thousand-Year Blood War' nos ha dejado dos sorpresas mayúsculas, la primera ha sido redefiniendo a Kenpachi, que hasta ahora era famoso por ser un Shinigami sin Bankai... Aunque ahora sabemos que su teniente Yachiru era su Bankai todo este tiempo, ya que Yachiru era el espíritu de su Zanpakuto.

Como no podía ser de otra manera, Kenpachi también tiene un aspecto único, con dos cuernos y piel roja que le dan aspecto de demonio. Así que si ya era un monstruo absoluto en el campo de batalla, ahora ya es definitivamente imparable.

La otra sorpresa ha sido de la mano de Toshiro Hitsugaya, cuyo Bankai sí que habíamos visto previamente pero parecía tener una limitación clave: sus doce pétalos de hielo. Y es que una vez estos pétalos se derretían, Hitsugaya corría el riesgo de perder su Bankai, aunque cuando por fin ha ocurrido en acción nos ha dado un resultado inesperado.

Si esperábamos que Hitsuyaga se derrumbase una vez se le acabase el tiempo, más bien ha sido todo lo contrario. Al alcanzar su límite, Daiguren Hyorinmaru por fin tiene el tiempo necesario para evolucionar y madurar, así que una vez se ha derretido el último pétalo hemos visto a Hitsugaya convertirse en un adulto y con un Bankai mucho más poderoso. El límite de tiempo no jugaba a su contra, sino que parece que era el tiempo necesario para que sus habilidades terminasen de desarrollarse, con su Bankai siendo el doble de efectivo que era antes.

Y, ya de paso, ahora que Hitsugaya es un adulto con un nuevo aspecto ahora también tiene un nuevo actor de voz: Yuki Kaji, Eren Jaeger en 'Shingeki no Kyojin'. A ver qué más sorpresas prepara 'Bleach' en este tramo final, porque desde luego están yendo con todo.

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