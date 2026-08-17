Por qué 'El final de Oak Street' es el "Jurassic Park de bolsillo" que necesitábamos este verano: "Es un divertimiento veraniego maravilloso"

David Robert Mitchell vuelve al cine después de años de espera con 'El final de Oak Street', una aventura que se aleja bastante del terror de 'It Follows' y de la rareza de 'Under the Silver Lake' para ofrecer algo mucho más ligero y juguetón.

La película parte de una premisa tan sencilla como irresistible: una familia vive en un tranquilo barrio residencial cuando, de repente, su calle queda completamente deslocalizada y aparece en un lugar poblado por dinosaurios. A partir de ahí comienza una especie de 'Parque Jurásico' (o 'Jurassic Park') en miniatura que mezcla aventura, comedia, drama familiar, fantasía, terror y monster movie, con Anne Hathaway y Ewan McGregor al frente del reparto.

Celebramos el regreso de David Robert Mitchell

Para Alejandro G. Calvo, una de las grandes razones para acercarse a 'El final de Oak Street' es simplemente volver a encontrarse con el cine de David Robert Mitchell. El crítico reconoce que lleva siguiendo al director desde sus comienzos y que todas sus películas le han fascinado. Eso sí, considera que esta nueva propuesta tiene un espíritu diferente: "esta sí que es de todas ellas la que más tiene pinta de ser un divertimento ligero antes de enfrentarse a nuevos y más ambiciosos proyectos".

Calvo compara directamente la película con 'The Twilight Zone', por esa idea de introducir un elemento completamente extraño dentro de una comunidad residencial aparentemente normal. Según explica, la película utiliza precisamente ese contraste entre "lo anómalo" y "lo cotidiano" para convertir un barrio de los suburbios en el escenario de una aventura fantástica. El resultado es una película en la que lo importante no es tanto explicar por qué sucede todo como acompañar a la familia protagonista mientras intenta sobrevivir a su particular "Jurassic Park de bolsillo".

Otro de los aspectos que destaca es la capacidad de Mitchell para mezclar géneros sin que la película deje de resultar ligera y entretenida. "Maneja comedia, maneja drama, maneja fantasía, maneja terror puro y maneja el tono de monster movie", señala Calvo.

El crítico tampoco pasa por alto el trabajo visual de Mitchell, que combina efectos digitales con efectos prácticos y hasta construye físicamente la calle en la que transcurre la historia. "La forma de la película, esta aventura juvenil con toques de fantástico, con una familia bastante bien hilada de lo que era el cine de videoclub de los años 80, no el Macarra, el que venía de cines, creo que está muy bien hilado también en el final de Oak Street", explica. Su conclusión es clara: "no es una grandísima película, es un divertimiento veraniego maravilloso", pero precisamente ese tipo de cine parece ser justo lo que apetece ver ahora mismo.

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