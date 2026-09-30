Todos los niños crecieron con esta obra maestra de la fantasía. Ahora, 62 años después, tendrá una adaptación como serie

El paraguas, el bolso sin fondo, las canciones y aquella niñera capaz de convertir cualquier día gris en una aventura forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones. 'Mary Poppins' se estrenó en 1964 con Julie Andrews al frente y se convirtió rápidamente en uno de los grandes clásicos de Disney, además de llevarse cinco premios Oscar. Más de medio siglo después, Emily Blunt retomó el personaje en 'El regreso de Mary Poppins', pero parece que la historia sigue teniendo mucho que contar.

Ahora, el universo creado por Pamela L. Travers prepara una nueva adaptación en formato de serie que podría cambiar bastante la imagen que tenemos de la famosa niñera. Porque el proyecto no pretende limitarse a repetir la película que todos conocemos, sino que quiere mirar directamente a las novelas originales, donde Mary Poppins es un personaje mucho más misterioso, imprevisible e incluso inquietante de lo que dejó ver la versión de Disney. Y eso podría convertir esta nueva adaptación en algo bastante diferente de lo que estamos acostumbrados a asociar con el personaje.

Recuperando el lado más misterioso

Según informa Deadline, la serie se encuentra todavía en una fase muy temprana de desarrollo y está siendo impulsada por el productor Tom Winchester, conocido por su trabajo en 'Shōgun'. El proyecto está en manos de Pure Fiction Television y See-Saw Films, productora detrás de series como 'Heartstopper' y 'Slow Horses' y la intención es ofrecer una perspectiva diferente de Mary Poppins y alejarse de la idea de hacer simplemente otra versión de la película de 1964.

La principal diferencia estará precisamente en que, en lugar de tomar como referencia únicamente la adaptación de Disney, la serie buscará acercarse a las ocho novelas escritas por Pamela L. Travers. Los libros presentan a Mary Poppins como una figura mucho más difícil de descifrar, con un carácter menos amable y una relación con lo sobrenatural que puede resultar incluso inquietante.

Eso significa que algunas de las historias que conocemos podrían adquirir un tono completamente diferente. Las novelas de Travers abarcan situaciones surrealistas y extrañas, y la propia Mary Poppins puede llegar a tener una presencia bastante más peligrosa de lo que Julie Andrews transmitió en la película. De esta manera, la serie tendría así la oportunidad de explorar un lado del personaje que no hemos visto.

El proyecto todavía necesita encontrar a su showrunner y no tiene reparto confirmado, por lo que ni siquiera sabemos quién podría recoger el testigo de Andrews y Blunt como Mary Poppins. Winchester también estaría valorando negociar con Disney, aunque el estudio no posee los derechos de la propiedad literaria de Travers que se están utilizando para desarrollar esta nueva adaptación. Por eso mismo, todavía existe la posibilidad de que los derechos audiovisuales terminen en manos de otra plataforma.

Y habrá que esperar bastante antes de descubrir cómo es la serie, porque la serie está todavía en una fase temprana y, después de encontrar al equipo creativo y al estudio que se encargará de ella, tendrá que pasar por las habituales etapas de escritura, casting, rodaje y posproducción. Teniendo en cuenta todo el trabajo que requiere una producción de estas características, no se espera que 'Mary Poppins' llegue a nuestras pantallas antes de finales de 2028. Pero de momento, hay razones para confiar en el proyecto.

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