Este actor de Marvel estuvo a punto de interpretar a Hal Jordan en 'Linternas' antes de que eligieran a Kyle Chandler: "No funcionó, pero no pasa nada"

Resulta difícil imaginar ahora a alguien que no sea Kyle Chandler interpretando a Hal Jordan en 'Linternas', pero lo cierto es que el casting de la serie de HBO estuvo a punto de ser muy diferente. Antes de que Chandler se pusiera el anillo de Linterna Verde, Josh Brolin recibió una oferta para interpretar al veterano héroe de DC, lo que habría convertido la serie en un curioso punto de encuentro entre dos de las grandes franquicias de superhéroes de las últimas décadas, porque el actor que dio vida a Thanos en Marvel habría pasado a convertirse en uno de los personajes más importantes del Universo DC. Al final, Brolin terminó rechazando el papel.

Josh Brolin y su otro personaje de DC

Brolin habló en 2024 con ComicBook sobre la oferta para interpretar a Hal Jordan y dejó claro que su decisión de rechazarla no tenía nada que ver con Chandler ni con sus dudas sobre el proyecto. De hecho, cuando le preguntaron por el papel, el actor tuvo palabras especialmente buenas para quien finalmente acabaría convirtiéndose en el veterano Linterna Verde de la serie.

"¿Sabes qué? Lo de Linterna Verde no funcionó, pero no pasa nada. Está funcionando. ¿Quién será, Kyle Chandler? Me encanta como actor, creo que es maravilloso. Y bueno, ya veremos qué pasa más adelante".

La elección de Brolin tampoco habría sido extraña viendo algunos de los personajes que ha interpretado recientemente. El actor ha construido buena parte de su carrera reciente alrededor de tipos duros y personajes marcados por la violencia o el desgaste: fue Cable en 'Deadpool 2', Matt Graver en 'Sicario' y Gurney Halleck en 'Dune'. Todos ellos comparten ciertos rasgos con la versión de Hal Jordan que está presentando 'Linternas', un héroe veterano, curtido y bastante lejos de la imagen más luminosa que tradicionalmente se ha asociado al personaje.

Además, Brolin ya ha pasado por el Universo DC. En 2010 protagonizó 'Jonah Hex', adaptación cinematográfica del personaje de DC en la que compartió reparto con Megan Fox, John Malkovich y Michael Fassbender. En ella seguíamos a Hex, un antiguo soldado confederado que, después de negarse a incendiar un hospital, se convierte en cazarrecompensas y emprende una persecución contra su antiguo superior, responsable de asesinar a su familia y de provocarle graves heridas en el rostro.

La película, sin embargo, terminó siendo uno de los tropiezos más evidentes de Brolin dentro del género, porque recaudó menos de 11 millones de dólares frente a un presupuesto de 47 millones y tampoco consiguió convencer a la crítica. En 2023, durante una entrevista con Variety, Brolin explicó que el estudio le dio apenas dos semanas para escoger al director de 'Jonah Hex' y recordó cómo vivió aquel proceso.

"Me encantó que [Hayward] estuviera entusiasmado, pero no tenía la experiencia y no se lo tomó como yo me imaginaría que alguien querría hacerlo: volver a casa al final del día y ver películas que le sirvieran de inspiración, como Scorsese o cualquier otra cosa. Prefería irse de fiesta. Y luego el estudio se hizo cargo y, desde mi experiencia, cada vez que eso ha sucedido, la situación solo ha empeorado".

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