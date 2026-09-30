En 3 días regresa uno de los mejores animes de la historia. Una épica llena de magia que promete recuperar el trono tras 5 años ausente

Por suerte muchas series de anime han empezado a tomar carrerilla y ya es cada vez más común que las nuevas temporadas salgan de manera anual. Ahora bien, otras tantas nos tienen esperando la continuación desde hace años y casi parecía que si iban a quedar en un hiato infinito.

Este era el caso de 'Black Clover', que se despidió en 2021 con su capítulo 170 y regresa esta misma semana después de tenernos cinco añazos esperando la vuelta de Asta.

El evento de la temporada

Esta temporada de otoño marca el inicio de la segunda temporada de 'Black Clover' con un nuevo formato. Y es que ahora en Studio Pierrot no quieren apostar por una serie de emisión continua como se llevaba hace una década, sino que prefieren ir midiendo la calidad en frasco pequeño: con temporadas cortas pero con un gran acabado visual.

La estrategia ha salido de maravilla con 'Bleach: Thousand-Year Blood War'. Y ahora que la historia de Ichigo ha llegado casi, casi a su final, es hora de que Asta y 'Black Clover' tomen el relevo. La serie de fantasía regresa por fin el próximo 3 de octubre, y podremos seguir el simulcast semana a semana a través de Crunchyroll.

Eso sí, debemos mentalizarnos de que aunque 'Black Clover' prepara un regreso por todo lo alto, a la historia principal no le queda demasiado. El anime se despidió casi a puntito de caramelo para entrar en el arco final, por lo que no debería sorprendernos si esta segunda temporada de 'Black Clover' también es la última.

Lo que no se puede negar es que 'Black Clover' regresa en un momento ideal, especialmente para los fans de los animes de fantasía. Ahora que 'Boku no Hero Academia' ha terminado y 'Jujutsu Kaisen' y 'Kimetsu no Yaiba' están dando sus últimos coletazos, nos siguen haciendo falta héroes y animes con muchísima acción.

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