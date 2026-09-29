Se lanzó hace 59 años con Dustin Hoffman de protagonista, y "es una de las mejores películas de todos los tiempos"

Ahora que se está hablando tanto del listado de las 100 mejores series del siglo XXI, quizá sea un buen momento para recuperar otro ranking mítico: el de las 100 mejores películas de todos los tiempos que elaboraba antaño el American Film Institute (AFI). Ahí, entre los títulos seleccionados tanto en 1997 como en 2007 figuraba un largometraje estrenado en 1967 que convirtió a Dustin Hoffman en una estrella, y eso que de inicio se barajó otros actores (Robert Redford) ya consolidados para protagonizarla.

Estamos hablando, claro está, de 'El graduado' ('The Graduate', 1967). Lanzada hace ya 59 años, fue seleccionada en dos ocasiones, con una década de diferencia, por un jurado de profesionales y expertos de la industria cinematográfica como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos. En esta clasificación llegó incluso a colarse en el top 10, al ocupar el séptimo puesto entre los títulos más imprescindibles de la historia del cine. No parece demasiado arriesgado afirmar, por tanto, que nos encontramos ante una de las diez mejores películas de cuantas se estrenaron durante el siglo XX.

O como mínimo una de las que debe tenerse en cuenta. Pero, ¿por qué gusto tanto? Bueno, podría decirse que el filme dirigido por Mike Nichols triunfó al reflejar la angustia juvenil y la hipocresía adulta a través de una trama de seducción muy conseguida, mientras que su tono, su estética y su icónica banda sonora de Simon & Garfunkel (la verdad, es que una película que comienza con The Sounds of Silence no puede ser mala) la volvieron, como mínimo, una película muy rompedora e innovadora para la época.

Por supuesto, tampoco escasean las críticas. Hay quienes sostienen que considerar El graduado una obra maestra incontestable y situarla entre las mejores películas jamás rodadas es pasarse varios pueblos. En la propia Espinof se publicó un artículo poco complaciente con ella, y ni siquiera Roger Ebert, una de las voces más influyentes de la crítica estadounidense, se contó nunca entre los mayores admiradores del estreno.

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El graduado (The Graduate, 1967), sea como fuere, sigue siendo uno de los grandes clásicos del cine de finales de los años 70 y, como tal, merece al menos que te plantees su visionado o revisionado, más aún teniendo en cuenta que actualmente forma parte del catálogo de Filmin. Narra la historia de Ben Braddock, un joven recién graduado que regresa a casa sin tener demasiado claro qué hacer con su vida. Allí inicia una aventura con la señora Robinson, una amiga de la familia que se encapricha de él y acaba convirtiéndolo en su amante, y como suele pasar: todo se le complicará.

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