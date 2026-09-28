Vin Diesel, sobre 'Fast & Furious': "Nunca quise hacer ni una secuela porque creía que arruinarían las posibilidades de que la primera se convirtiera en un clásico"

Vin Diesel ha quedado asociado para siempre a la saga 'Fast & Furious', pero lo cierto es que inicialmente se negó a continuar en la misma. De hecho, solamente la posibilidad de recuperar los derechos de otra franquicia por la que siente mucho aprecio hizo que regresara como Dominic Toretto, pero esta vez ya para siempre.

Con todavía algunas incógnitas alrededor de 'Fast & Furious 11', que en principio servirá para poner punto y final a este loco universo automovilístico, lo que me parecido interesante ahora es recuperar unas declaraciones de Diesel dejando totalmente claro el motivo por el que abandonó la saga en primera instancia.

No confiaba en las secuelas

La cuestión es que Diesel creía por aquel entonces que la mayoría de las secuelas acababan degradando a la película original, y no quería que sucediera lo mismo con 'A todo gas'. Así lo explica en RTE Entertainment:

La primera película era tan buena que no quería hacer ni una secuela porque creía que arruinarían las posibilidades de que la primera se convirtiera en un clásico. En los años 90 era muy común convertir las películas en franquicias y que pasara eso.

Siendo justos, es verdad que hay algunas secuelas especialmente horribles que tampoco pasaría nada si fuesen borradas de la existencia. Sin embargo, eso no conlleva que se pierda la obra original. Un buen ejemplo de ello lo tenemos con 'Speed', pues el thriller liderado por Keanu Reeves y Sandra Bullock es todo un clásico del cine de acción de los 90, mientras que 'Speed 2' es algo que simplemente existe.

De hecho, el guion que le ofrecieron no le gustó demasiado, incluso aunque le ofrecieran 20 millones de dólares por retomar el papel. Sin embargo, él mismo confesó años después que se había equivocado creyendo que así protegía este universo:

Me habría dicho a mí mismo: ‘No abandones el proyecto solo porque el guion de 2 Fast 2 Furious es malo, porque tienes la obligación con el público de luchar, pase lo que pase, para que esa película sea lo mejor posible’. Simplemente abandonarla no ayuda en absoluto a esa saga.

'Fast & Furious 2' acabó siendo la única película de la franquicia en la que Diesel no participó, y también la peor entrega de la saga con mucha diferencia con respecto a las demás.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las 29 mejores sagas de películas de la historia







