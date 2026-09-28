Esta noche en TV, uno de los mejores westerns dirigidos por Clint Eastwood que marcó un punto de inflexión en su carrera

Clint Eastwood se distinguió como director porque, incluso aunque también protagonizase películas en géneros en los que era estrella, estaba dispuesto a darles una capa extra de reflexión y dramatismo no siempre priorizada. Eso le ha hecho un revisionista fabuloso incluso en espectáculos violentos como ‘El fuera de la ley’ (’The Outlaw Josey Wales’).

No es lugar para la ley

Eastwood lidera el reparto y dirige esta brutal historia de venganza en la Guerra de Secesión tras reemplazar a su guionista Philip Kaufman en las labores de realizador. Una película con el que marcó un punto de inflexión claro en su carrera y que puedes ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:35 (también en streaming a través de Movistar Plus).

La vida de Josey Wales parecía haber encontrado su cauce tras el fin de la guerra y distanciarse del ejército confederado. Pero un día su esposa y su hijo son asesinados en un ataque de una guerrilla al servicio de la Unión, lo que le conduce a un camino de venganza sangrienta para mostrar que la guerra nunca acaba para alguien como él.

La candidez con la que trata los bandos guerracivilistas, sobre todo la parte de tener de protagonista del bando reaccionario, persigue caldear las tensiones de la guerra hasta volverlas futiles. Eastwood sostiene que nada se puede ganar con la guerra y persiguiendo constantemente la reparación con sangre, y se vale de los modelos clásicos para ello.

Es parte de ese replanteamiento de los cánones masculinos que ha solido perseguir con los westerns que ha dirigido, aunque su carácter nunca es rupturista (al fin y al cabo, sus preferencias políticas son las que son). Aquí empieza a trazar un círculo que redondeó con películas totalmente magistrales como ‘Sin perdón’ (’Unforgiven’).

Sigue siendo un espectáculo pletórico, dando lecciones de cómo sostener acción pistolera de buen nivel y elaborando imágenes icónicas a partir de la figura que proyecta. Su manera de sostener las dos pistolas es parte de su propia iconografía, además de trazar influencia en mucho cine de acción desatado posterior.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Los mejores westerns de la historia