"Una secuela a la altura de 'Terminator 2' y 'El caballero oscuro'". Las primeras críticas a 'Godzilla Minus Zero' prometen un espectáculo glorioso

En esta vida hay dos tipos de personas: las que esperan 'Vengadores: Doomsday' o 'Dune 3' como los últimos y grandes blockbusters de la temporada, y las que pasamos de superhéroes y tiranos espaciales y esperan como agua de mayo el regreso del Rey de los Monstruos en 'Godzilla Minus Zero'. Si eres de estos últimos, no podría traerte mejores noticias, porque las primeras críticas están siendo combustible de primera para el tren del hype.

Vuelve el Rey

Después de dejarnos boquiabiertos y salivando con el descomunal tráiler que se publicó hace unas tres semanas, el New York Film Festival ha acogido la premiere mundial del largometraje dirigido por Takashi Yamazaki. Las opiniones salidas del certamen —y de los primeros pases de prensa— son unánimes: la calificación para adultos le ha sentado a las mil maravillas al lagarto de Toho hasta el punto de encontrarnos ante una de las mejores secuelas de la historia.

Quienes han podido disfrutar del filme coinciden en que estamos ante una secuela a la altura de 'Terminator 2', 'El caballero oscuro' o la mismísima 'El padrino: Parte II', ensalzando la fantástica combinación de espectáculo y carga dramática, ya presente en 'Minus One', pero elevada a un nuevo nivel. Las peticiones de Oscar también han estado a la orden del día y, si nada lo impide, podríamos estar ante un nuevo hito del cine japonés.

A continuación os dejo con un puñado de reseñas cortas que nos periten hacernos, más o menos, a la idea de lo que nos espera el próximo 8 de noviembre, fecha en la que 'Godzilla Minus Zero' llegará a nuestras salas de cine. La necesitamos para ayer.

Anthony Orlando, Digital Trends

¡Godzilla Minus Zero es lo mejor! La película del director Takashi Yamazaki se une a Terminator 2 y El caballero oscuro como una de las mejores secuelas jamás realizadas, ofreciendo un blockbuster más grandioso, más atrevido y más bello que no sacrifica su lado humano. Al explorar el miedo, el odio y el trauma que deja tras de sí la guerra, Minus Zero nos ofrece una epopeya espectacular y asombrosa que pone fin a la saga de Yamazaki con un clímax electrizante.

Andrew J. Salazar, Discussing Film

Es el tipo de superproducción que nunca se permitiría en Occidente. No paraba de quedarme con la boca abierta. No me extraña en absoluto que le hayan dado la calificación R.

Eric Francisco, Esquire

"Impresionante" no solo se traduce en asombro, sino también en un respeto temeroso. Eso es Godzilla Minus Zero. Otra obra maestra de Takashi Yamazaki, que se basa en su visión sombría del cine kaiju. Una auténtica escalada con respecto a MINUS ONE, donde volvemos a enfrentarnos a nuestra frágil existencia. Esa clasificación R está más que justificada.

Jacob Fisher, DF

Godzilla Minus Zero da algunos de los giros más atrevidos que he visto en una secuela, y todos ellos funcionan increíblemente bien. Una inmersión brillante en las facetas del trauma y los ciclos interminables de la guerra y el odio. Una superproducción fenomenal con un espectáculo impresionante y mucho que decir.

Brandon Lewis, Fandom Wire

Godzilla Minus Zero es un logro abrumador dentro del cine kaiju. Además del espectáculo alucinante, Takashi Yamazaki consigue transmitir una gran carga emocional, mientras los personajes se enfrentan a traumas persistentes y a sus responsabilidades hacia el futuro. Nunca pensé que lloraría viendo una película de Godzilla.

Godzilla Minus Zero es la MEJOR secuela de la saga hasta la fecha. La mejor comparación sería decir que es como El padrino: Parte II respecto a Godzilla Minus One, que sería El padrino. Toho debería ganar otro Óscar por esta película. Debería estar nominada a mejor película. ¡Esta experiencia kaiju hay que vivirla en IMAX!

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