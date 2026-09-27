Ya están aquí las primeras imágenes de la nueva película de 'La Momia'. Así luce Rachel Weisz en su esperado reencuentro con Brendan Fraser

El rodaje de la nueva película de 'La Momia' por fin ha arrancado. En ella volveremos a juntos al Rick O'Connell de Brendan Fraser y a la Evelyn Carnahan interpretada por Rachel Weisz. Recordemos que este último personaje también aparecía en la horrible 'La Momia: La tumba del emperador dragón', pero allí Weisz fue sustituida por Maria Bello.

De hecho, esta nueva secuela de la emblemática 'La Momia' ignorará por completo lo que sucedió 'La tumba del emperador dragón', eliminándola así del canon de la saga. No seré yo el que vaya a poner pegas a ello, pero ahora la clave es que la nueva película esté a la altura, y las primeras imágenes que se han publicado online del rodaje con Weisz caracterizada de nuevo como Evelyn dejan muy buenas sensaciones.

De vuelta 25 años después

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Hace ya la friolera de 25 años que Weisz había interpretado por última vez a Evelyn en 'The Mummy Returns', una segunda entrega bastante entretenida pero claramente inferior a su predecesora. Lo cierto es que en un primer momento también quiso hacer 'La tumba del emperador dragón', pero acabó descartándola fruto de dos motivos: el guion no le gustaba y además acababa de ser madre.

Además de a Fraser y Weisz, en esta nueva película de 'La momia' también regresan John Hannah como Jonathan, el singular hermano de Evelyn, Oded Fehr como Ardeth Bay y Kevin J. O'Connor como Beni. Este último regreso es especialmente llamativo, ya que todo apuntaba a que su personaje sufrió una muerte horrible al final de la primera entrega...

Por su parte, la dirección corre a cargo de Radio Silence, el dúo formado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett al que debemos las dos entregas de 'Noche de bodas'. Ojalá estén inspirados, que seguro que no soy el único que está deseando que sea uno de los mejores blockbusters del año que viene, pues su estreno está confirmado para el 15 de octubre de 2027.

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