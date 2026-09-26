Número 1 de Amazon Prime Video en 50 países. La película inspirada en Star Wars que ofrece algo muy distinto a la mítica saga de ciencia ficción

La influencia de Star Wars se ha dejado notar en multitud de películas de ciencia ficción, pero la reciente trilogía hecha por Disney también fue la base de una comedia romántica que nació como un fan fiction centrado en la relación entre Rey y Kylo Ren. tan popular fue que acabó publicándose como novela y ese ligro ha servido ahora como base para 'La hipótesis del amor', la película que ahora arrasa en Amazon y ya es número 1 de Prime Video en 50 países.

'La hipótesis del amor' cuenta la historia de Olive Smith, una estudiante de biología que no quiere que su mejor amiga rechace a un chico que a ella también le gusta. Por azares del destino, Olive cierra un improbable acuerdo con Adam Carlsen, apodado Doctor Malvado por sus duros métodos, para fingir un romance con el que ambos se deberían ver beneficiados...

Una comedia romántica con guiños a Star Wars

Como mencionaba antes, 'La hipótesis del amor' contaba originalmente un romance entre Rey y Kylo Ren, pero su autora Ali Hazelwood cambió los nombres cuando se publicó en formato libro. Eso sí, quiso mantener el vínculo con Star Wars, pues Adam Carlsen se llama así en homenaje a Adam Driver.

Por su parte, el fichaje de Tom Bateman para dar vida a Adam Carlsen encierra una curiosa anécdota, ya que es justamente el marido en la vida real de Daisy Ridley, la actriz que consiguió fama mundial por dar vida precisamente a Rey en la franquicia creada por George Lucas. Y Bateman jura que no se enteró de todo esto hasta después de haber aceptado protagonizarla junto a Lili Reinhart.

La película dirigida por Claire Scanlon, a quien también debemos la simpática comedia romántica 'Cómo deshacerte de tu jefe', también incluye más guiños a Star Wars, como el uso en dos momentos muy concretos -no diré cuáles porque desvelaría demasiada información, especialmente en el último caso- del tema musical de Kylo Ren compuesto por John Williams.

Dicho esto, 'La hipótesis del amor' sigue siendo una comedia romántica y orientada totalmente al público que conecta con este tipo de producciones. Y dentro de las mismas destaca por encima de la media, algo que en buena medida se debe a la química innegable que comparten Reinhart y Bateman.

Sí es verdad que hay un giro en la película que resulta totalmente gratuito y con el único de alargar un poco más el componente más dramático, pero todo lo demás que ofrece compensa con creces y hace que su visionado resulte agradable y entretenido. Tampoco vayamos a pedir peras al olmo.

Por cierto, la prensa especializada también apoya la película, pues consigue un 74% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Lo dicho, por encima de la media, pero tampoco esperéis algo brillante.

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