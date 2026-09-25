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David Oyelowo y Viola Prettejohn serán Mikael Blomkvist y Lisbeth Salander en la serie de la saga 'Millennium'

Protagonizarán la nueva serie de la saga sueca, que trasladará 'Los hombres que no amaban a las mujeres' a la actualidad.

David Oyelowo y Viola Prettejohn ,protagonistas de la serie de la saga 'Millennium'
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Victor Mopez

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Victor Mopez

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Periodista e historiador de formación y cinéfilo por vocación. Mi relación con el cine empezó muy pronto, entre visitas al videoclub y cintas VHS con las que fui descubriendo los grandes clásicos de Disney. Desde entonces, sigo convencido de que el Séptimo Arte no solo entretiene: también tiene la capacidad de emocionarnos, hacernos pensar y cambiar nuestra forma de mirar el mundo.

El cine español ocupa un lugar especial entre mis preferencias y las historias LGTBIQ+ son una de mis grandes debilidades, aunque nunca le hago ascos a un buen viaje por cualquier género: terror, comedia romántica, drama de los que exigen pañuelo, musicales, animación o superhéroes. Si hay una película que podría ver una y otra vez, esa es 'Titanic'.

Pero, si hay un formato que realmente me tiene enganchado, es el de las series. Puedo pasar horas hablando de ellas y, probablemente, tenga alguna respuesta para casi cualquier pregunta que se te ocurra. Y sí, "se estaban tomando un descanso".

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La nueva adaptación televisiva de 'The Girl With The Dragon Tattoo' (en español traducido como 'Los hombres que no amaban a las mujeres') ya tiene rostro para sus dos protagonistas, según informa Deadline. David Oyelowo y Viola Prettejohn serán respectivamente Mikael Blomkvist y Lisbeth Salander en la serie de Sky basada en la primera novela de la saga 'Millennium', escrita por Stieg Larsson.

La producción correrá a cargo de Left Bank Pictures, compañía responsable de 'The Crown', y tendrá ocho episodios. La historia conservará el misterio central de la novela, aunque trasladará la acción al presente para explorar cómo cuestiones como el poder, los secretos y la misoginia adoptan nuevas formas en un mundo cada vez más conectado.

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La trama volverá a reunir al periodista Blomkvist y a la hacker Salander para investigar la desaparición de Harriet Vanger, una joven que lleva más de tres décadas desaparecida. Su rastro conduce hasta la poderosa familia industrial Vanger y a una isla aislada de Suecia. Al tirar del hilo, ambos acabarán descubriendo secretos enterrados durante generaciones y una amenaza que, esta vez, está mucho más cerca de lo que imaginaban.

Nuevos rostros sin perder su identidad

David Oyelowo, conocido por trabajos como 'Silo' o 'Hombres de ley: Bass Reeves', asumirá además labores de productor ejecutivo. A su lado estará Viola Prettejohn, a quien muchos espectadores reconocerán por interpretar a la joven princesa Isabel en 'The Crown'. La actriz también ha participado en 'Amadeus', 'El testamento de Ann Lee' y 'Brides'.


Para Sky, el reto pasa por renovar dos personajes especialmente reconocibles sin perder su identidad. Meghan Lyvers, responsable de originales de ficción de la compañía, ha definido a Salander y Blomkvist como "dos de los personajes más icónicos y fascinantes de la ficción moderna" y ha asegurado que están encantados de contar con Oyelowo y Prettejohn para llevarlos a una nueva generación.

Charlotte Moore, responsable de Left Bank Pictures y productora ejecutiva de la serie, también ha destacado que la historia conserva temas que siguen teniendo especial relevancia: "Es una historia icónica con temas de poder, corrupción, justicia y violencia contra las mujeres que resultan incluso más actuales hoy".

Rodaje en Lituania y un equipo creativo renovado

El rodaje comenzará en octubre en Lituania. Amanda Coe, Steve Lightfoot y Angela LaManna firman el guion y ejercen como productores ejecutivos, mientras que Reinaldo Marcus Green, director de King Richard, se encargará de liderar la dirección junto a Andrea Harkin y Amy Neil.

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La serie supone además una nueva aproximación audiovisual a una historia que ya ha pasado por el cine. La novela fue adaptada en Suecia durante los años 2000 y posteriormente llegó a Hollywood con la película dirigida por David Fincher y protagonizada por Rooney Mara y Daniel Craig. En 2018 se estrenó además 'Lo que no te mata te hace más fuerte', continuación cinematográfica de la saga con Claire Foy en el papel de Salander.

La nueva producción de Sky pretende ahora llevar el universo de Larsson al presente sin limitarse a repetir las anteriores versiones. La compañía ha confirmado que la serie profundizará en la familia Vanger y ampliará algunos de sus miembros y conflictos más allá de lo mostrado en las películas.

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