"Siempre que tenía que tomar una decisión acudía a los libros. Lisbeth Salander es perfecta tal y como es". Claire Foy

'Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte' llega a los cines el próximo 9 de noviembre con el aliciente de ser la primera adaptación de la novela, algo que no tenia a su favor la película dirigida por David Fincher en 2011. En esta ocasión el liderazgo ha caído en manos de Fede Álvarez, realizador de 'No Respires', quien prefirió hacer borrón y cuenta nueva respecto a 'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres'.

El director uruguayo ha visitado hoy Madrid con motivo de la campaña promocional de 'Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte' y ha venido acompañado por Claire Foy, la actriz que toma el relevo de Rooney Mara como Lisbeth Salander. En Espinof hemos tenido la oportunidad de charlar con ambos sobre la película y a continuación os reproducimos lo más interesante de dicha conversación.

Una pregunta inevitable era saber qué ha llevado a Álvarez a aceptar ponerse al frente de una franquicia cuando eso puede limitar su liberad creativa a lo que él respondió lo siguiente:

No hago una película sin que siente que vaya a tener el 100% de libertad para contar la historia como quiero. Sí que hay ciertas cosas que uno ha de honrar cuando adapta un libro. A mí lo más importante me parece asegurarse de ser fiel al personaje, de no traicionar su esencia. Pero las películas son películas y los libros son libros. Una adaptación literal sería la cosa más aburrida del mundo porque el escritor trabaja para un medio diferente.

Destacó que el mayor cambio respecto a la novela fue la forma de abordar el relato, ya que allí todo partía del puntos de vista del periodista y que él "lo que quería hacer era darle por primera vez su película a Lisbeth. Que no sea solamente la chica del póster, que empiece y acabe con ella". Además, quiso adaptar esta novela en concreto por un motivo bastante claro:

Foy apuntó que en un primer momento su respuesta fue "un no rotundo", pero que una vez se reunió con Álvarez y supo su perspectiva cambió de idea, ya que "pensé que iba a ser un entorno nuevo para Lisbeth y eso fue lo que me interesó". Además, explicó con estas palabras su forma de abordar el personaje siempre que le surgía alguna duda ya que el director le daba mucha libertad a la hora de construirlo:

Tienes que basarte en hechos. Siempre que tenía que tomar una decisión acudía a los libros. Volvía a las novelas y ahí encontraba siempre la respuesta. Esa ha sido mi guía, no me despegaba de ellas, para mí era importante que fuera real. No iba a hacer nada loco ni intentar reinventarla. Es perfecta tal y como es.

Álvarez también apuntó que vive bastante alejado de Hollywood, ya que "cuando demuestras que puedes hacer una película que alcanza un público grande, Hollywood quiere castrarte y ponerte a trabajar para ellos', por lo que busca siempre esa ansiada libertad que le deja sin excusas si la cosa no va como esperaba: “si es mala, no puedo echarle la culpa a nadie”.

Además, Álvarez no tiene especial interés en la forma en la que queramos etiquetar a la película, si como un reboot, un reinicio o una continuación, ya que cree que puede funcionar de varias formas:

El director destacó entre sus referentes a Roman Polanski "porque ha mostrado nuestros peores miedos y la suciedad de la humanidad", aunque en este caso concreto no tiene problema en reconocer cierta influencia del cine de James Bond, aunque apuntando que no es algo que le debamos enteramente a él:

Eso sí, Foy en ningún momento concibió la película como una historia de acción y fue rotunda cuando le preguntamos si se veía ejerciendo como una heroína más convencional: "No me interesan los héroes". Esto fue lo que realmente le interesó a ella del personaje:

Además, la actriz quiso incidir en la dificultad de la doble faceta del personaje, ya que hay un innegable elemento físico en la historia, pero también emocional:

Álvarez también señaló que "me gusta confrontar en la pantalla a la gente con sus propias perversiones y su placer por lo perverso" a la hora de explicar su predilección por el cine de género y en lo referente a la elección de Claire Foy para el papel siempre tuvo muy claro que tenía que ser ella:

Por su parte, Foy recordó que Álvarez se entrevistó con varias actrices y que en su caso estaba previsto ir a Estados Unidos a hacer las pruebas, pero aún estaba rodando 'The Crown' y le fue imposible, por lo que creía que se iba a quedar sin el papel hasta que sucedió lo siguiente:

De repente me llamaron y me dijeron que Fede me quería a mí y yo pensé si estaba loco, pero no, me dijeron que me quería a mí y que no iba a aceptar un no por respuesta