Qué ver de cine sueco: tres grandes películas en streaming para ir más allá de Ingmar Bergman y Ruben Östlund

Su triunfo en el Festival de Cannes 2022 con 'Triangle of Sadness' está poniendo el nombre de Ruben Östlund en boca de todo el mundo. Un poco por controversia, al no alcanzar consenso la decisión del jurado de otorgar la Palma de Oro a su mordaz sátira sobre las clases acomodadas.

No obstante, su nuevo triunfo después de conseguir lo mismo con 'The Square' lo posiciona como el realizador sueco del momento. Aunque no es el único gran exponente del cine escandinavo que también nos dio a Ingmar Bergman. En streaming podemos encontrar tres remarcables cintas procedentes de dicho país que muestran el buen estado de forma que tiene el talento del Norte.

'Déjame entrar' ('Låt den rätte komma in', 2008)

Director: Tomas Alfredson. Reparto: Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, Henrik Dahl, Karin Bergquist.

Probablemente la película más trascendente que ha procedido de dicho país en todo el siglo XXI. La película que nos hizo prestar atención al nombre de Tomas Alfredson y a descubrir nuevos frentes desde los que plantear el fantástico y, concretamente, el subgénero de vampiros.

En una modesta localidad sueca conocemos a un niño tímido que es acosado por varios matones de su colegio. Entabla amistad con una misteriosa niña, cuya aparición coincide en el tiempo con varias misteriosas muertes que suceden en la zona. Sin embargo, la amistad que establecen es fuerte, y Alfredson la cuenta con una excelencia y delicadeza supremas, haciéndola una de las películas sobrenaturales más deslumbrantes de las últimas décadas.

Ver en Amazon Prime Video y en Filmin | La crítica en Espinof

'Sami Blood' ('Sameblod', 2016)

Director: Amanda Kernell. Reparto: Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika Sparrok, Maj Doris Rimpi, Julius Fleischanderl.

Un interesante relato de madurez femenina, que se traslada a la Suecia rural de los años 30 para contar la historia de una chica lapona criada en un internado para niños del pueblo nómada Sami. En dicho internado se la intentará integrar a ella y a su hermana a las costumbres y cultura suecas, a ratos de una manera forzosa y tensa que desvela las tensiones raciales en la región.

Amanda Kernell expone toda esta problemática nacional con mucha empatía hacia su personaje central, acercándose a su postura para dejar clara la evolución hacia ese presente que vemos a modo de prólogo. A veces didáctica y un poco convencional, pero también eficaz a la hora de detallar los matices de este conflicto para que queden claros incluso a extranjeros como nosotros.

Ver en Filmin

'The Unthinkable' ('Den blomstertid nu kommer', 2018)

Director: Victor Danell. Reparto: Christoffer Nordenrot, Lisa Henni, Jesper Barkselius, Pia Halvorsen.

La propuesta menos dramática de la selección, aunque su combo de acción y cine de catástrofes no es lo único que hace singular esta producción. Fundada a través del crowfunding más masivo jamás realizado en Suecia, 'The Unthinkable' consigue la proeza de existir en sus propios términos.

Incluso con las evidentes limitaciones presupuestarias, la película de Victor Danell es un arrollador torrente de adrenalina y acción brutal, que consigue secuencias realmente remarcables que superan a producciones con casi 100 veces el presupuesto. Consigue darle una salsa especial a una historia algo esquelética, mostrando una increíble inventiva visual desde el momento donde decide pisar el acelerador.

Ver en Amazon Prime Video y en Filmin | La crítica en Espinof