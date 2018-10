'The Unthinkable': un alucinante thriller de catástrofes que rompe clichés sobre el cine nórdico

Cuando uno escucha hablar de cine sueco, tiende a asociar la etiqueta a ese tipo de producciones sesudas, intimistas o de un fuerte componente autoral que nos han brindado gigantes del séptimo arte como el legendario Ingmar Bergman o, dirigiendo la mirada al panorama actual, un Ruben Östlund que se ha convertido en uno de los estandartes de su patria a nivel cinematográfico con éxitos recientes como 'Fuerza mayor' o 'The Square'.

Lejos, —aunque algo menos de lo que podría parecer en primera instancia— de este cliché atribuido a la industria del país nórdico, la sorprendente y completamente inesperada 'The Unthinkable' ofrece una aproximación espectacular y tremendamente contundente al subgénero de catástrofes con un toque de thriller que rompe esquemas narrativos y, de paso, los cerebros de un respetable que no espera lo que se le viene encima.

Esta fantástica carta de presentación de Victor Danell lleva a rajatabla la máxima que reza que el mid point de una película debe cambiar sus bases y transformarla en una completamente diferente a la que puede verse durante su primera mitad. Así, el director y guionista arranca opta por arrancar el relato volcado en sus personajes y dándoles dimensión en un marco de lánguido drama familiar poseedor de esa estoicidad y frialdad tan características del cine noreuropeo.

Pero, cuando el filme está a punto de comenzar a divagar en sus afanes dramáticos, Danell saca a relucir su as en la manga: un golpe de efecto a modo de giro de mitad del segundo acto que deriva en una auténtica locura de la que es mejor no saber nada de antemano, y que lleva a 'The Unthinkable' por unos derroteros asombrosos, cargados de acción y con unos niveles de espectáculo dignos del mejor blockbuster.

Haciendo gala de un nervio impropio de un debutante tras las cámaras y de una factura técnica sobresaliente —magnífica su fotografía y su inteligente uso del CGI—, esta grata sorpresa, que no alcanza el millón ochocientos mil euros de presupuesto, logra impregnar con inteligencia sus tramos entregados al género más puro con su naturaleza de cinta articulada a través del trabajado arco emocional de sus protagonistas.

Puede que 'The Unthinkable' no sea perfecta, que puedan entreverse las costuras de su algo previsible trama en algunos pasajes y que se pierda entre los excesos puntuales de su vis más melodramática; pero que en pleno 2018 un largometraje consiga escapar de fórmulas preestablecidas para desencajarte la mandíbula y reglarte un viaje tan imprevisto como notablemente efectivo en forma y fondo es algo digno de la mayor de las alabanzas.

