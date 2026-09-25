Últimos días para ver en Netflix una de las comedias románticas más originales del catálogo. Una serie redonda con una selección musical impecable

¿Qué pasaría si pudieras escuchar en forma de canción todo aquello que las personas que te rodean no se atreven a decir en voz alta? Esa es la peculiar premisa de 'La extraordinaria playlist de Zoey', una comedia musical que convierte los sentimientos de sus protagonistas en grandes números musicales y mezcla romance, amistad, familia y un pequeño toque de fantasía.

En ella conocemos a Zoey Clarke, que lleva una vida aparentemente normal hasta que un día descubre que puede escuchar las canciones que representan las emociones más profundas de quienes están a su alrededor. A partir de ahí, cada conversación puede convertirse en un espectáculo y cada canción en una revelación incómoda.

Las emociones son canciones

Zoey Clarke lleva una vida bastante normal hasta que un extraño acontecimiento hace que empiece a escuchar las canciones que representan los sentimientos más profundos de las personas que tiene alrededor. El problema es que no siempre está preparada para descubrir lo que realmente piensan sus amigos, compañeros de trabajo o incluso las personas que más quiere. Y, por supuesto, mucho menos para descubrir sentimientos que quizá habría sido mejor no conocer.

La premisa sirve para construir una comedia romántica diferente, pero también para hablar de cuestiones bastante más profundas. Cada canción funciona como una ventana a las emociones de los personajes y permite que la serie aborde temas como el amor, la amistad, las relaciones familiares, las inseguridades o el miedo a perder a alguien. Todo ello con números musicales que aparecen en los momentos más inesperados y que convierten situaciones cotidianas en auténticos espectáculos.

Uno de los grandes aciertos de 'La extraordinaria playlist de Zoey' está precisamente en su selección musical. La serie recurre a canciones muy conocidas de artistas como The Beatles, Queen, Cyndi Lauper, Taylor Swift, Billy Joel o David Bowie y las utiliza para contar lo que sus personajes son incapaces de expresar con palabras. Algunas versiones son divertidas y otras directamente emocionantes, pero casi siempre consiguen darle una nueva lectura a canciones que creíamos conocer de memoria.

Además, detrás de su apariencia de comedia musical ligera hay una historia familiar que va adquiriendo cada vez más peso. La relación de Zoey con su familia, sus amigos y las personas de las que se enamora hace que la serie vaya mucho más allá de su peculiar premisa. Especialmente cuando tiene que enfrentarse a situaciones dolorosas que demuestran que escuchar los sentimientos de los demás no significa necesariamente saber cómo solucionarlos.

Con solo dos temporadas, 'La extraordinaria playlist de Zoey' es además una serie bastante fácil de devorar y una opción estupenda para quienes buscan algo alegre, romántico y reconfortante, pero con suficiente carga emocional para que algunos de sus números musicales se queden contigo después de los créditos. Eso sí, si todavía no la has visto, tendrás que darte prisa, porque Netflix la retirará de su catálogo el próximo 30 de septiembre.

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