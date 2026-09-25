Últimos días para ver en Netflix cuatro películas de la saga 'Jurassic Park'. Una maratón de dinosaurios que recorre casi dos décadas

Si tienes ganas de volver a Isla Nublar sin tener que empezar por la película original, Netflix todavía guarda cuatro aventuras de la saga 'Jurassic Park' y 'Jurassic World' que te pueden dar para una buena maratón de dinosaurios, persecuciones y científicos tomando decisiones que, por alguna razón, siempre salen regular.

'El mundo perdido: Jurassic Park' (1997), 'Jurassic Park III' (2001), 'Jurassic World' (2015) y 'Jurassic World: El reino caído' (2018) recorren casi dos décadas de la franquicia y muestran cómo ha ido cambiando la relación entre los humanos y unas criaturas que nunca debieron volver a caminar por la Tierra. No todas juegan en la misma liga, pero juntas ofrecen una buena dosis de aventuras prehistóricas, grandes dinosaurios y ese particular encanto de una saga en la que la pregunta nunca es si algo va a salir mal, sino cuánto tardará en hacerlo.

Una maratón jurásica con dinosaurios

'El mundo perdido: Jurassic Park' recupera a Ian Malcolm, interpretado de nuevo por Jeff Goldblum, y lo lleva hasta Isla Sorna, donde se encuentra una segunda población de dinosaurios creada por InGen. La película cambia el escenario de la primera entrega por una aventura mucho más salvaje, con Malcolm intentando sobrevivir mientras descubre que los dinosaurios vuelven a ser el centro de un negocio que pretende sacarles rendimiento.

Después, en 'Jurassic Park III', Sam Neill vuelve como el doctor Alan Grant, aunque esta vez la historia lo lleva de regreso a Isla Sorna bajo unas circunstancias bastante menos académicas de lo que esperaba. La película apuesta directamente por la aventura y la supervivencia, con Grant y sus acompañantes intentando encontrar una salida mientras se enfrentan a nuevos depredadores y, por supuesto, a un Spinosaurus dispuesto a dejar claro quién manda.

Con 'Jurassic World' la franquicia da un salto temporal y nos presenta por fin el parque que John Hammond siempre quiso construir. Isla Nublar está abierta al público y recibe miles de visitantes cada día, pero la creación de un dinosaurio híbrido especialmente peligroso convierte la atracción estrella en una pesadilla. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard encabezan una nueva etapa de la saga que recupera muchos elementos reconocibles de 'Jurassic Park' y los lleva a una escala todavía mayor.

Tres años después llegó 'Jurassic World: El reino caído', que cambia parcialmente las reglas del juego. Owen Grady y Claire Dearing regresan a Isla Nublar cuando una erupción volcánica amenaza con acabar con los dinosaurios que todavía sobreviven allí. Lo que comienza como una misión de rescate termina convirtiéndose en algo mucho más complicado, con nuevas criaturas, experimentos genéticos y una segunda mitad que lleva a los dinosaurios fuera de la isla y directamente al mundo de los humanos.

Por eso, si lo que buscas es una excusa para volver a escuchar un rugido de T-Rex, correr por una selva mientras algo enorme te persigue y recordar por qué nunca es buena idea jugar con la genética, estas cuatro películas forman una maratón perfecta para los fans de la franquicia. Y será mejor darse prisa porque 'El mundo perdido: Jurassic Park', 'Jurassic Park III', 'Jurassic World' y 'Jurassic World: El reino caído' estarán disponibles en Netflix hasta el próximo 29 de septiembre.

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