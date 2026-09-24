Últimos días para ver en Netflix esta divertidísima saga animada. Una explosión de color que te va a tener cantando a todas horas

Como cada final de mes, en Netflix van haciendo limpieza del catálogo y toca despedirnos de algunas películas de la plataforma. En este caso se sale de la plataforma de streaming una de las sagas más divertidas de DreamWorks, 'Trolls', una comedia musical de esas que te tiene moviendo el pie al ritmo durante horas.

Todos a bailar

La primera entrega de 'Trolls' se estrenó en 2016 para explotar la franquicia de muñecos de Good Luck Trolls... Y aunque con este planteamiento igual la cosa no prometía mucho, nos terminó dando una comedia de fantasía bastante maja y con muchísimo corazón.

Poppy es la pizpireta princesa de los Trolls que debe proteger su poblado de los malvados Bergerns, quienes disfrutan devorándolos. Para salvar a su gente, se embarca en una búsqueda con Branch, un Troll tremendamente gruñón que odia cantar, bailar, la música y todo lo que implique ser feliz. Una suerte de buddy movie cargada de temazos e ideal para toda la familia.

Tras esta primera entrega siguió 'Trolls 2: Gira mundial', estrenada en 2020 para llevarnos por todo el mundo a la búsqueda de otras especies de Troll. Y por ahora, para cerrar la saga, tenemos 'Trolls 3: Todos juntos', que profundiza en la familia perdida de Branch y sigue aprovechando su filón musical.

Ahora mismo tenemos disponible en Netflix 'Trolls' y 'Trolls 2: Gira mundial', pero a partir del próximo 29 de septiembre ambas dejan la plataforma hasta nuevo aviso. La buena noticia es que siguen estando disponibles en otros servicios como Movistar Plus+ y SkyShowtime, pero si Netflix es nuestra plataforma de cabecera, tenemos la oportunidad de una pequeña maratón musical este fin de semana.

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