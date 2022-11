Es una de las mejores secuelas de Dreamworks: tienes menos de 48 horas para ver en Amazon Prime Video este divertidísimo musical animado

DreamWorks es un estudio acostumbrado a realizar secuelas de sus películas más exitosas pero la cosa no siempre sale bien. 'Shrek 2' y 'Cómo entrenar a tu dragón 2' son de las pocas segundas partes del estudio que podríamos considerar dignas sucesoras de las originales, y a esta tríada habría que sumar 'Trolls 2: Gira Mundial', que abandona este viernes 18 de noviembre Amazon Prime Video.

Trolls Just Wanna Have Fun

La primera de 'Trolls' nos llegó en 2016 fue una grata sorpresa animada. Una película sencilla pero efectiva, con un humor más autoparódico del que esperábamos, personajes adorables y llena de canciones pegadizas. Su secuela se estrenó en 2020 y subió las apuestas, superando incluso a su predecesora.

En 'Trolls 2: Gira Mundial', los simpáticos trolls que conocimos en la anterior hacen un descubrimiento insólito: no son los únicos trolls en el mundo sino que hay hasta seis reinos de trolls, uno por cada género musical. Cuando la princesa Poppy se entera de que los trolls del rock quieren invadir el resto de reinos, se lanzará a la aventura para intentar evitarlo.

Esta segunda parte tiene un planteamiento muy diferente de la anterior, comenzando por ampliar el mundo que nos había presentado. Los seis reinos de trolls dan mucho juego ya no solo a nivel visual, con esa colorida paleta que caracteriza esta saga, sino que multiplica las posibilidades a todos los niveles.

Si la anterior era divertida, esta secuela es una gozada de chistes que se ríen de los tópicos sobre los géneros musicales: pop, rock, clásica, funk, techno y country (y los subgéneros no tienen pérdida... la batalla entre trolls reggaetoneros y k-poperos, por citar solo un ejemplo).

Sigue explotando una de las mayores virtudes de esta franquicia (y que también hace muy bien la divertida 'My Little Pony: Una nueva generación') y es que la historia es consciente de sí misma (seres achuchables y llenos de purpurina, que se pasan el día cantando... muy serio no suena) y hace parodia constante.

La banda sonora también está a la altura de la anterior, haciendo una mezcla entre canciones más actuales y éxitos atemporales. Eso unido al resto de elementos conforman un cóctel ganador que derrocha buen rollo y te deja con una sonrisa en la cara.

Solo con eso ya es una película muy disfrutable pero es que además, a nivel de subtexto, la película es mucho más profunda de lo que podría parecer: si la anterior hacía hincapié en el optimismo, aquí la historia nos habla de las diversas culturas que conforman nuestra realidad y el valor de las diferencias de cada una.

'Trolls 2: Gira Mundial' supera a su predecesora mejorando todo lo bueno de la primera parte (personajes entrañables, canciones pegadizas y mucho humor) y nos presenta este colorido festival disfrutable para niños y mayores. Una joyita de DreamWorks que tenéis menos de 48 horas para ver antes de que la quiten de Prime Video.