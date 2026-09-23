Brad Bird lleva el cine negro a la animación en 'Ray Gunn', con Sam Rockwell y Scarlett Johansson

Brad Bird lleva más de 30 años dando vueltas a 'Ray Gunn' y el proyecto por fin está a punto de convertirse en una realidad. Netflix ha presentado el tráiler de la película, una aventura de ciencia ficción con estética de cine negro que llegará a la plataforma el 18 de diciembre de 2026.

La película está ambientada en Metropia, una enorme ciudad situada en un futuro alternativo imaginado desde la perspectiva de 1939. Humanos y alienígenas conviven en un escenario retrofuturista de inspiración art déco, con coches voladores y gigantescos rascacielos. Pero bajo esa apariencia luminosa también hay un mundo mucho más oscuro, marcado por asesinatos, corrupción y secretos.

En el centro de todo está Raymond Gunn, un detective privado al que pone voz Sam Rockwell. En una época en la que buena parte del trabajo detectivesco ha sido asumido por máquinas, Ray sigue investigando a la vieja escuela. Su compañero es Eye-Ra, un alienígena cíclope interpretado por Tom Waits.

La investigación cambia de rumbo cuando entra en escena Venus Nova, una de las mayores estrellas de Metropia, cuya vida está rodeada de polémica. Scarlett Johansson presta su voz a este personaje, cuya situación termina llevando a Ray desde las zonas más sofisticadas de la ciudad hasta sus ambientes más peligrosos.

Poniendo en valor la animación

El director responsable de 'Los Increíbles' explica que el concepto original nació como una combinación muy concreta de dos géneros que le gustan especialmente: el cine negro detectivesco y la ciencia ficción clásica.

"El discurso de ascensor que se me ocurrió fue 'El halcón maltés' mezclado con 'Buck Rogers'", explica Bird en Tudum. "Me gustan los dos géneros, y mezclarlos parecía divertido, además de una oportunidad para jugar con muchos elementos muy cinematográficos y personajes extremos", agrega.

El director también ha querido utilizar 'Ray Gunn' para explorar las posibilidades de la animación más allá de las historias tradicionalmente asociadas al medio. "La animación es un medio demasiado divertido e interesante como para limitar qué tipo de historias se pueden contar", señala.

'Ray Gunn'

El cineasta explica que hay personas que directamente no ven películas de animación. "Hay una gran parte de la gente que no ve animación. Es un grupo al que estoy deseando convencer porque es una forma de arte increíble que está demasiado limitada en la mente de la gente".

La película llega después de un desarrollo especialmente largo. Bird comenzó a trabajar en 'Ray Gunn' hace más de tres décadas, antes incluso de dirigir 'El gigante de hierro'. Ahora, tras pasar por diferentes etapas, el proyecto finalmente tiene fecha de estreno en Netflix.

El reparto de voces se completa, entre otros, con Patton Oswalt, Kathryn Hunter, John Ratzenberger y Jamie Costa. Bird dirige y produce la película junto a John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg y Lisa Beroud.

'Ray Gunn' se estrenará en Netflix el 18 de diciembre de 2026.

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