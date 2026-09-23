Ya están aquí las primeras imágenes de la nueva película de 'El Señor de los Anillos'. Así lucen Frodo y la Comarca en 'The Hunt For Gollum'

Este pasado mes de julio de 2026 por fin arrancó el rodaje de 'The Hunt for Gollum', la nueva película de 'El señor de los anillos' que se sitúa temporalmente durante la historia que nos contaron en la ya legendaria 'La comunidad del anillo'. Eso sí, en esta ocasión detrás de las cámaras encontramos a Andy Serkis y no a Peter Jackson...

'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' vuelve a ser ahora noticia porque Warner ha lanzado un primer vistazo oficial de la película a través de su cuenta de Tiktok. En estas imágenes podemos observar cómo luce Hobbiton, el lugar más mítico de la Comarca creada por Tolkien, y lo que parece un primer vistazo a Elijah Wood retomando el papel de Frodo.

'The Hunt for Gollum' cuenta la historia de cómo Gandalf (Ian McKellen) y un joven Aragorn, interpretado en esta ocasión por Jamie Dornan y no Viggo Mortensen intentar encontrar a Gollum. En paralelo se contará la historia de este personaje, remontándose incluso a la época en la que todavía era conocido por el nombre de Sméagol.

Está por ver cuánta importancia tendrá realmente la Comarca en la historia -recordemos que el guion corre en esta ocasión a cargo de Philippa Boyens, también coguionista de la trilogía original, Phoebe Grittins y Arty Papageorgiou-, pero estas imágenes dan claramente a entender que la 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' hará allí una pequeña parada.

Todas las imágenes de 'The Hunt for Gollum'

La fecha de estreno oficial en cines de 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' es el 17 de diciembre de 2027. Su lanzamiento estaba inicialmente previsto para 2026, pero acabó retrasándose a una fecha que ahora sí parece definitiva.

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