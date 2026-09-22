Número 1 de Netflix en 60 países con 12 millones de visualizaciones. La miniserie de sólo 8 episodios basada en hechos reales que arrasa con todo

Netflix acaba de dar a conocer los datos de audiencia de la semana pasada, donde lo más llamativo es la confirmación de que 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' se ha convertido en la última sensación de la plataforma al debutar con 12,1 millones de visualizaciones. A eso hay que sumarle que además ha conseguido ser número 1 de Netflix en 60 países.

Esta nueva miniserie de Netflix forma parte de la antología iniciada hace ya cuatro años por 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer'. En esta ocasión se ha optado por una mujer como protagonista a Lizzie Borden -interpretada aquí por Ella Beatty-, una mujer que por ser la única sospechosa por el asesinato de su padre y su madrastra, algo que la llevó a ser apodada como la loca del hacha.

Un gran éxito con un pequeño pero

Siendo justos, esos 12,1 millones de visualizaciones suponen el peor estreno de la antología hasta ahora, quedándose muy lejos de los 22 con los que arrancó en su momento 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer'. Eso sí, la diferencia con las otras dos entregas es mucho más reducido.

'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez' arrancó con 12,3 millones de visualizaciones en 2024, mientras que 'Monstruo: La historia de Ed Gein' lo hizo con 12,2 millones el año pasado. Este hecho deja claro que el interés del público hacia esta antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan todavía sigue bastante alto.

A cambio, la prensa especializada no ha quedado demasiado impresionante con el resultado, pues 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' se contenta con un 42% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, lo que la convierte en la segunda entrega peor valorada de la antología. Con todo, ninguna de ellas gustó demasiado a la crítica.

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