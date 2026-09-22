La nueva película de DreamWorks le come la tostada a 'Toy Story 5' y 'Hoppers'. Ya tiene una puntuación perfecta y promete ser de lo mejorcito de 2026

En DreamWorks este año se lo están tomando con una relativa calma después de que en 2025 fuera un no parar. Desde el estreno de 'Policán' a principios de año hasta 'Los tipos malos 2', pasando por el live action de 'Cómo entrenar a tu dragón'.

Pero este 2026 los fans de la animación tienen una nueva película del estudio que esperar con ganas, 'La isla olvidada' ('Forgotten Island') que ya apunta a ser de las mejores películas del año.

Arrancando con fuerza

'La isla olvidada' se estrena el próximo 25 de septiembre pero las primeras críticas ya han empezado a llegar. Y con las reseñas en la mano, lo nuevo de DreamWorks se estrena como una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes.

Para compararla con otros grandes estrenos animados del año, 'Toy Story 5' se ha convertido en la película peor puntuada de su franquicia con un respetable 93%. 'Hoppers', la otra gran apuesta de Pixar, se quedó con un 94%, mientras que otros estrenos animados del año como 'Minions & Monsters' baja hasta el 89% y 'Super Mario Galaxy' se estrella hasta el 42% (con un 89% de aprobación por parte del público, eso sí).

Mientras tanto, 'La isla olvidada' promete ser una apuesta completamente mágica por parte de 'DreamWorks, y ya se está hablando de ella como una de las mejores películas animadas de 2026.

"La isla olvidada' es una vibrante y energética celebración de la amistad, los sueños y la cultura filipina. A veces se vuelve demasiado caótica para su propio bien, pero puede ser disfrutada por muchas generaciones diferentes", escribía Carla Hay de Culture Mix, mientras que Frank Scheck de The Hollywood Reporter recoge: "Esta complicada historia está narrada con tantísimo ingenio, humor, energía e inventiva visual que es muy fácil dejarse arrastrar por su magia".

Los críticos parecen coincidir en una narrativa un poco apresurada, pero se está alabando su increíble acabado visual y el carisma de los personajes principales. En unos días comprobamos si de nuevo DreamWorks ha vuelto a picar oro.

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