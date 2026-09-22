Hoy en Netflix, una de las mejores series de comedia de culto del siglo XXI, con el mejor Adam Scott antes de ‘Separación’

Suele tener su punto apropiado que algo que trata de la sensación de ser un perdedor no triunfe enteramente. Lo estamos viendo en carteleras ahora mismo con ‘Coyote vs. Acme’, donde está funcionando tras ser desechada vilmente pero no hasta el punto de dejar de ser el underdog. Aun así, es una pena que de una época donde tanta serie de comedia triunfaba no se trasladase la misma suerte a ‘Party Down’.

Se acabó la fiesta

Protagonizada por Adam Scott mientras todavía encontraba su lugar como estrella televisiva, y creada por el amplio tándem creativo de Rob Thomas, John Enbom, Dan Etheridge e incluso Paul Rudd, esta sitcom adelantada a su tiempo metía bien el cuchillo en la desesperación latente en las esferas ricas de California. Una comedia ingeniosa y con colmillo que tuvo dos temporadas y una de regreso hace unos años que ya se pueden ver en streaming a través de Netflix.

Una empresa de catering de Los Ángeles, compuesta principalmente por aspirantes a trabajar en la industria del entretenimiento, se mueve por las fiestas más lujosas de Hollywood y empresas aledañas. Todos los miembros de Party Down esperan salir de estas dando el paso adelante que esperan, salvo Henry Pollard que prefiere dejar atrás el único momento donde consiguió tener éxito.

La serie se encontraba llena hasta los topes de talento cómico, tanto por un reparto principal que encontró habitualmente éxito en otros lados (mismamente Scott en una sitcom estrenada ese mismo año como ‘Parks & Recreation’) como en un buen catálogo de cameos que daban satíricas versiones de la fauna angelina. Todo revuelto en un mismo contexto de fiesta que necesita de camareros y comida, y acaba yéndose de madre.

Nunca gozó de temporadas de muchos episodios, aunque nunca desaprovechó ni uno de los que les concedieron para dejar de probar algo. Fue bastante astuta desarrollando personajes y un contexto de empresa cuestionable sin dejar de tener excusar para llevar todo a otro trabajo en otra fiesta, y acabar en el desenlace más disparatado o demoledor, resultando gracioso hasta en esa coda.

De nuevo, la gran cantidad de talento involucrado ayudó a que fuera hilarante y se mantuviera como un rara avis fantástico dentro de la comedia americana. Quizá por esto último nunca terminó de triunfar, lo que añade poética a su sanedrín de fracasados y mantiene impoluto el aire de serie de culto del que goza.

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