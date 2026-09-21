Últimos días para ver en Netflix uno de los mejores animes de la historia. Un thriller sobrenatural sobre cómo el poder desmesurado puede corromper a cualquiera

Hay animes en los que todo es blanco o negro, menganito es el bueno y fulanito es el villano, y catapum chimpún. Y luego hay otros en los que no lo tenemos todo tan claro, especialmente cuando nuestro protagonista tiene comportamientos y una ética más bien cuestionable en más de una ocasión.

'Death Note' sentó cátedra en este frente, dejándonos un intenso thriller lleno de reflexiones morales en las que parecía que el bien y el mal eran relativos en vez de absolutos incuestionables. Y en el que también aprendimos que el fin no siempre justifica los medios.

Este cuaderno pertenece a...

'Death Note' de Tsugumi Oba y Takeshi Obata ya cosechó un éxito tremendo como manga, pero en 2006 se estrenó la adaptación animada de la mano de Madhouse para dejarnos uno de los mejores animes de la historia.

Arranca cuando Light Yagami, un estudiante sobresaliente, se encuentra por casualidad un misterioso cuaderno negro. En realidad se trata de un "Death Note", un artilugio perteneciente a un dios de la muerte (shinigami) y con el que podrá matar a cualquier persona del planeta si escribe su nombre en el cuaderno. Light, que ha empezado a considerar el mundo un lugar podrido por la cantidad de criminales que campan a sus anchas, decide empezar a tomarse la justicia por su humano y se convierte en juez y ejecutor.

Junto con Ryuk, el shinigami al que pertenecía este Death Note, comienza una serie de asesinatos bajo el apodo de Kira. Pero pronto llama la atención de las autoridades y un investigador conocido como L le sigue la pista.

Así empieza un juego del gato y el ratón entre Light, Kira y L, quien trata de llevar a este asesino en serie ante la justicia. 'Death Note' es un brillante thriller psicológico, especialmente impecable en su primer tramo antes de que la historia empezase a alargarse demasiado. Un anime que brilla no solo por su increíble calidad visual, sino también por sus profundas reflexiones sobre cómo el poder puede corromper a cualquiera, el valor de la vida humana y los límites éticos a los que se enfrentan los personajes.

Ahora mismo 'Death Note' está disponible al completo en Netflix, aunque dejará la plataforma el próximo 30 de septiembre. La serie consta de 37 capítulos y dos especiales, así que si nos vamos poniendo las pilas ya mismo nos da tiempo a meternos en este fascinante anime antes de que salga del catálogo.

Después continuará estando, al menos por el momento, en el catálogo de Crnuchyroll, aunque en este caso tan solo en versión original y sin posibilidad de verla con doblaje en castellano. Aunque desde luego, mejor a que desaparezca por completo del streaming, como era la situación hasta hace bien poquito.

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