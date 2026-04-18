Entre dioses de la muerte, movidas de instituto y guerreras de leyenda. 3 imprescindibles animes clásicos de los años 2000 que ver en Netflix este fin de semana

Cada nueva temporada de anime Netflix se va haciendo con estrenos jugosos y varias novedades, pero hay que decir que tampoco se olvida de los clásicos. En la plataforma ya podemos ver bastantes joyas de siempre como la filmografía Studio Ghibli y varios animes de los años 90.

Sin irnos para atrás, y si queremos rememorar nuestros tiempos mozos, aquí van varios animes espectaculares que se estrenaron en la década de los 2000 y que podemos ver al completo en Netflix. Eso sí, nos va a dar para una maratón bastante larguita, dependiendo de lo mucho que nos movamos del sofá... ¡Allá vamos!

Death Note

Sin duda uno de los mejores thrillers del mundo del anime, y que supuso una iniciación al medio para muchísimos fans con su estreno en 2006. Con dilemas morales y filosóficos que todavía nos rayan la cabeza, y un magnético protagonista que se convierte en un villano imparable según se toma la justicia por su mano. Un total de 37 capítulos y dos especiales animados desde Madhouse, es estudio detrás de 'Monster' y 'Frieren'.

'Death Note' arranca cuando Light Yagami se encuentra un misterioso cuaderno negro y conoce a un shinigami, un dios de la muerte. Siguiendo una serie de instrucciones, puede matar a cualquier persona del planeta con tan solo escribir su nombre en este Death Note, por lo que empieza a ejecutar a criminales con su nuevo poder.

Disponible en Netflix

Claymore

Aunque si lo que nos va más la fantasía oscura, uno de los animes más peculiares del género fue 'Claymore', que arrancó en 2007. Aunque el final por desgracia pierde bastante fuelle, merece la pena reivindicarla por una animación que sigue sorprendiendo a pesar del paso del tiempo y su propio revés a la alta fantasía. También llegó de la mano de Madhouse, aunque en este caso con tan "solo" 26 capítulos.

'Claymore' se ambienta en un mundo en el que los humanos son cazado por los Yoma, unos despiadados demonios. Solamente unas guerreras híbridas entre humano y demonio conocidas como "Claymore" pueden proteger a la humanidad, pero aún así son despreciadas por la sociedad.

Disponible en Netflix

Ouran High School Host Club

Terminamos con un clásico de los romances de instituto que no podía faltar en la lista, una divertidísima comedia que se estrenó en 2006 y que se convirtió en un anime de culto casi inmediatamente. Una temporada única de 26 capítulos animados desde Bones, el estudio de 'Fullmetal Alchemist' y 'Boku no Hero Academia'.

Haruhi Fujioka es una adolescente que estudia con una beca en la elitista Ouran Academy. Tiene un aspecto bastante andrógino que hace que la confundan con un chico bastante a menudo, y entonces empieza a trabajar en el club de hosts con un talento innato para entretener a las clientas.

Disponible en Netflix

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