Es una de las canciones más bellas de la historia del cine: compuesta hace 58 años por este artista legendario, ha emocionado a millones de espectadores

El cine western nos ha dejado multitud de películas antológicas a lo largo de los años, pero hay una serie de títulos que hacen un uso magistral para transportar de lleno al espectador al salvaje oeste. Ya os hablamos en su momento de un tema extraordinario de 'El bueno, el feo y el malo' ('Il buono, il brutto, il cattivo') y hoy toca hablar de la música que acompaña a la llegada del personaje de Claudia Cardinale al pueblo en el que transcurre 'Hasta que llegó su hora' ('C'era una volta il West').

La llegada de Jill a un pueblo americano se hace sin grandes alardes, ya que nadie está esperándola y lo único que vemos es una mujer caminando nerviosa por el andén mientras mira con preocupación un gran reloj. Acto seguido, el personaje de Cardinale entra al pueblo y Sergio Leone decide elevar la cámara hacia el cielo mientras suena una sensacional melodía de Ennio Morricone que nunca podremos olvidar.

La combinación del trabajo de puesta en escena de Leone con la magnífica música compuesta por Morricone para que sirve como representación del personaje de Jill es uno de los muchos grandes momentos de la que en Espinof consideramos la mejor película del oeste de todos los tiempos.

Han pasado ya 58 años desde el estreno de la película y el tema de Jill sigue manteniendo una belleza sin parangón que se sitúa como una de las piezas musicales más hermosas de todos los tiempos. Es cierto que en la propia 'Hasta que llegó su hora' tiene una competencia tremenda con el tema de Harmonica, pero es que las dos canciones juegan a cosas totalmente diferentes.

"La música es indispensable para mí"

El propio Leone reconoció que "la música es indispensable para mí", destacando lo siguiente sobre el estrecho vínculo que le unió casi toda su vida a Morricone:

Ennio ha sido mi amigo desde la escuela y sabe lo que quiero, aunque a veces lo maltrato un poco en el proceso. La música es indispensable porque mis películas prácticamente podrían ser mudas, los diálogos cuentan relativamente poco, así que la música subraya las acciones y los sentimientos más que los diálogos. En mis últimas películas, le he pedido que componga la música antes del rodaje, como si fuera parte del propio guion.

Pese a que todos pensamos en la música de Morricone cuando nos acordamos de los spaghetti westerns y que ha compuesto una cantidad enorme de bandas sonoras míticas a lo largo de los años, lo cierto es que el genio italiano solamente ganó el Óscar en una ocasión. Y tuvo que esperar hasta poco antes de su muerte para conseguirlo, ya que se lo dieron por su trabajo en 'Los odiosos ocho' ('The Hateful Eight').

Ahora me hubiese gustado deciros donde tenéis disponible 'Hasta que llegó su hora' en streaming si os apetecía recuperarla, pero actualmente no está en el catálogo de ninguna plataforma en España. Otro motivo más para tener en cuenta que el formato físico sigue siendo indispensable para cualquier amante del séptimo arte.

En Espinof | Los mejores westerns de Netflix. 5 películas y series del oeste imprescindibles para ver en la plataforma

En Espinof | Del lejano oeste al western moderno, las mejores 21 series de la historia