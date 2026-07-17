Hoy en Prime Video, un caluroso y efectivo thriller psicológico que merecía un estreno en salas de cine

A estas alturas no parece quedar parcela del cine de terror que Nicolas Cage no haya decidido pisar, sea por convicción por el género o por los ingresos fáciles que proporcionan películas que a menudo no se estrenan en cines. Incluso aunque algunas ofrezcan una experiencia sensorial especial como hace ‘The Surfer’.

Charlie no hace surf

El actor colabora con el director Lorcan Finnegan en esta psicodélica y soleada película de thriller psicológico que le lleva a terreno diferente. En este caso, conecta con toda una tradición de horror australiano, el ozploitation, que está bien ejecutado en esta experiencia que ya puede verse en streaming a través de Amazon Prime Video tras llegar a España primero a través de MGM+.

Desesperado por intentar comprar una casa al lado de la playa, un hombre que intenta reconectar con su hijo se lo lleva para un día de surfeo y camaradería. Sin embargo, se topará con una pandilla local que ha decidido controlar la bahía, enfrentándose con ellos y su aparente culto a un misterioso líder.

Finnegan explora aquí la obcecación de un protagonista que insiste en ubicarse en una determinada zona fuera de su alcance, o en la cual su presencia no es bienvenida. La tensión territorial desarrollada desde la delincuencia y la guerra inmobiliaria conecta en parte con su fabuloso debut ‘Vivarium’.

Pero en esta ocasión el irlandés conecta con la tradición ozploitation, incluso aunque se valga de un actor americano e inspiración en pandillas californianas para desarrollarlo. ‘The Surfer’ aprovecha el factor caluroso para distorsionar una realidad hacia terreno pesadillesco, creando una montaña rusa intensa.

Cage vuelve a aprovechar su carisma de estrella de cine con inspiración en el arte kabuki para llevar las ambiciones y tono de ‘The Surfer’ a efectivos extremos. Una de las películas de terror más notables del año, si bien hubiera merecido un buen estreno en salas para poder sentir de manera más abrasadora la luz solar que transforma a placer.

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