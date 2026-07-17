Las 101 películas mejor valoradas de la historia del cine por los espectadores

Las listas de las mejores películas de la historia nunca dejan a todo el mundo satisfecho. Siempre faltará alguna obra maestra, sobrará algún clásico o habrá quien defienda que una película reciente no merece estar tan arriba. Pero si hay un ranking que se ha convertido en una referencia mundial es el Top 250 de IMDb, elaborado a partir de las valoraciones de millones de usuarios de todo el mundo mediante una fórmula que tiene en cuenta tanto la nota media como el volumen de votos recibidos.

En lugar de recurrir a la opinión de un jurado o de un puñado de críticos, esta clasificación refleja el consenso de los espectadores. Tomando como referencia ese listado oficial, hemos reunido las 101 películas mejor valoradas de la historia del cine, ordenadas exactamente igual que aparecen en IMDb: de la número 1 a la 101. Un recorrido por grandes clásicos, títulos imprescindibles y algunas producciones más recientes que ya se han ganado un lugar entre las favoritas del público.

'Cadena perpetua' (1994)

Durante más de dos décadas ha ocupado el primer puesto del top y parece inamovible. La adaptación del relato de Stephen King dirigida por Frank Darabont convierte una historia sobre una prisión en una emocionante reflexión sobre la amistad, la esperanza y la capacidad del ser humano para resistir incluso en las peores circunstancias. Tim Robbins y Morgan Freeman firman dos interpretaciones inolvidables en una película que ha ganado prestigio con el paso del tiempo.

'El padrino' (1972)

La obra maestra de Francis Ford Coppola redefinió para siempre el cine de mafias. Con Marlon Brando como el inolvidable Vito Corleone y un joven Al Pacino en uno de los papeles más importantes de su carrera, narra el ascenso y la transformación de una familia criminal mientras explora temas como el poder, la lealtad y la corrupción. Sigue siendo uno de los grandes referentes de la historia del cine.

'El caballero oscuro' (2008)

Christopher Nolan revolucionó el cine de superhéroes con una película que trascendió el género gracias a su tono adulto y su ambición narrativa. Buena parte de su leyenda se debe a la interpretación de Heath Ledger como Joker, un villano tan caótico como fascinante que le valió un Óscar póstumo. Acción, suspense y drama se combinan en una de las películas más influyentes del siglo XXI.

'El padrino: Parte II' (1974)

Pocas secuelas pueden presumir de estar a la altura del original, y todavía menos de superarlo para muchos espectadores. Coppola alterna el ascenso del joven Vito Corleone, interpretado por Robert De Niro, con el progresivo aislamiento de Michael Corleone, ofreciendo una de las historias familiares más complejas y trágicas jamás filmadas.

'Doce hombres sin piedad' (1957)

Rodada casi íntegramente en una única sala de deliberación, este clásico de Sidney Lumet demuestra que no hacen falta grandes escenarios para mantener la tensión. Doce miembros de un jurado deben decidir el destino de un joven acusado de asesinato, mientras la película reflexiona sobre los prejuicios, la duda razonable y el funcionamiento de la justicia con un guion modélico.

'El Señor de los Anillos: El retorno del rey' (2003)

La conclusión de la trilogía de Peter Jackson sigue siendo una de las mayores hazañas del cine fantástico. Ganadora de 11 premios Oscar, culmina el viaje de Frodo hacia Mordor con un espectáculo épico que combina batallas monumentales, efectos visuales revolucionarios y una enorme carga emocional. Para muchos, es el cierre perfecto de una de las mejores sagas de todos los tiempos.

'La lista de Schindler' (1993)

Steven Spielberg firmó una de las películas más duras y conmovedoras jamás realizadas sobre el Holocausto. Basada en hechos reales, cuenta la historia del empresario Oskar Schindler, que salvó la vida de más de un millar de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Su fotografía en blanco y negro y su poderosa puesta en escena la convierten en una experiencia inolvidable.

'El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo' (2001)

El inicio de la adaptación de la obra de J. R. R. Tolkien marcó un antes y un después para el cine de fantasía. Peter Jackson presentó la Tierra Media con un despliegue visual espectacular, un reparto perfecto y una aventura que sentó las bases de una trilogía irrepetible.

'Pulp Fiction' (1994)

La película que convirtió definitivamente a Quentin Tarantino en uno de los grandes autores del cine contemporáneo. Su narrativa fragmentada, sus diálogos memorables y un reparto encabezado por John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson y Bruce Willis redefinieron el cine independiente de los noventa e influyeron en generaciones de cineastas.

'El bueno, el feo y el malo' (1966)

Sergio Leone llevó el western a otra dimensión con esta épica historia protagonizada por Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach. Sus duelos interminables, la inolvidable música de Ennio Morricone y su estilo visual han convertido esta película en uno de los títulos más influyentes de toda la historia del cine.

'El Señor de los Anillos: Las dos torres' (2002)

La segunda entrega de la trilogía amplió el universo creado por Peter Jackson con la espectacular batalla del Abismo de Helm y la presentación de Gollum como uno de los grandes personajes digitales del cine. Un capítulo más oscuro que elevó aún más el nivel de una saga ya legendaria.

'Forrest Gump' (1994)

Robert Zemeckis convirtió la novela de Winston Groom en una de las películas más queridas por el público. Tom Hanks da vida a Forrest, un hombre de inteligencia limitada pero enorme corazón que, casi sin proponérselo, termina participando en algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de Estados Unidos. Una mezcla perfecta de humor, romance y drama.

'El club de la lucha' (1999)

David Fincher adaptó la novela de Chuck Palahniuk en una película que pasó de ser un fracaso comercial a convertirse en un fenómeno de culto. Brad Pitt y Edward Norton protagonizan un thriller psicológico que cuestiona el consumismo, la masculinidad y la identidad con uno de los giros más famosos de la historia del cine.

'Origen' (2010)

Christopher Nolan volvió a demostrar su habilidad para combinar espectáculo e inteligencia con este thriller de ciencia ficción protagonizado por Leonardo DiCaprio. La historia de unos ladrones capaces de infiltrarse en los sueños ajenos fascinó al público gracias a su compleja narrativa, sus espectaculares efectos visuales y uno de los finales más debatidos del siglo XXI.

'El Imperio contraataca' (1980)

Para muchos fans sigue siendo la mejor entrega de Star Wars. Más oscura y ambiciosa que su predecesora, desarrolla la historia de Luke Skywalker mientras presenta algunos de los momentos más icónicos de toda la saga, incluido uno de los giros argumentales más famosos del cine.

'Matrix' (1999)

Las hermanas Wachowski revolucionaron el cine de acción y ciencia ficción con una película que cambió para siempre la forma de rodar secuencias de combate. Keanu Reeves lidera un relato que mezcla filosofía, inteligencia artificial y artes marciales, convirtiéndose en uno de los grandes clásicos modernos.

'Interstellar' (2014)

Christopher Nolan llevó la ciencia ficción a una dimensión tan espectacular como emocional con esta odisea espacial protagonizada por Matthew McConaughey. Entre agujeros negros, viajes interestelares y teorías científicas avaladas por el físico Kip Thorne, la película nunca pierde de vista su verdadero motor: la relación entre un padre y su hija.

'Uno de los nuestros' (1990)

Martin Scorsese firmó uno de los retratos más fascinantes del crimen organizado. Basada en hechos reales, sigue durante décadas el ascenso y caída de Henry Hill dentro de la mafia neoyorquina. El ritmo frenético, el montaje y las interpretaciones de Ray Liotta, Robert De Niro y Joe Pesci la han convertido en una referencia absoluta del género.

'Alguien voló sobre el nido del cuco' (1975)

Jack Nicholson protagoniza esta inolvidable adaptación de la novela de Ken Kesey interpretando a un preso que finge una enfermedad mental para evitar la cárcel. Lo que comienza como una aparente ventaja acaba convirtiéndose en un enfrentamiento inolvidable contra la autoritaria enfermera Ratched. Ganó los cinco principales premios Oscar.

'Seven' (1995)

Con esta película David Fincher redefinió el thriller criminal de los noventa. Brad Pitt y Morgan Freeman interpretan a dos detectives que persiguen a un asesino en serie inspirado en los siete pecados capitales. Su atmósfera opresiva y su inolvidable desenlace la mantienen como una de las obras imprescindibles del género.

'¡Qué bello es vivir!' (1946)

El clásico navideño de Frank Capra tardó años en convertirse en una de las películas más queridas de todos los tiempos. James Stewart interpreta a un hombre desesperado que descubre cómo habría sido el mundo si nunca hubiera existido. Un relato profundamente optimista sobre la importancia de cada vida y el valor de los pequeños gestos cotidianos.

'El silencio de los corderos' (1991)

Pocas películas han logrado combinar thriller, terror y drama psicológico con tanta eficacia. Anthony Hopkins creó un personaje inmortal con Hannibal Lecter, mientras Jodie Foster brilla como la joven agente del FBI Clarice Starling. Ganó los cinco principales premios Oscar y sigue siendo una referencia absoluta del género.

'Salvar al soldado Ryan' (1998)

Steven Spielberg ofreció una de las representaciones más impactantes de la Segunda Guerra Mundial jamás rodadas. Su secuencia inicial del desembarco de Normandía revolucionó el cine bélico por su realismo, mientras el viaje del capitán Miller y su escuadrón plantea un poderoso dilema moral sobre el sacrificio y el deber.

'Los siete samuráis' (1954)

Akira Kurosawa cambió para siempre el cine de aventuras con esta epopeya sobre un grupo de guerreros contratados para defender un pequeño pueblo de unos bandidos. Su influencia sigue siendo enorme décadas después, inspirando desde 'Los siete magníficos' hasta infinidad de películas de acción contemporáneas.

'La milla verde' (1999)

Frank Darabont volvió a adaptar una obra de Stephen King con este drama ambientado en el corredor de la muerte. Tom Hanks comparte protagonismo con Michael Clarke Duncan en una historia que mezcla realismo y elementos sobrenaturales para hablar de justicia, compasión y humanidad.

'Ciudad de Dios' (2002)

La película brasileña de Fernando Meirelles sorprendió al mundo con un retrato vibrante y demoledor de las favelas de Río de Janeiro. Narrada desde la infancia de varios jóvenes atrapados por la violencia, combina un montaje frenético con una historia basada en hechos reales que dejó huella en el cine del siglo XXI.

'La vida es bella' (1997)

Roberto Benigni escribió, dirigió y protagonizó esta inolvidable historia sobre un padre que intenta proteger a su hijo del horror de un campo de concentración nazi haciéndole creer que todo forma parte de un juego. Una mezcla de comedia y tragedia que conquistó tres premios Oscar.

'Terminator 2: El juicio final' (1991)

James Cameron elevó el listón del cine de acción con una secuela que muchos consideran superior al original. Arnold Schwarzenegger regresó como el T-800 en una película revolucionaria por sus efectos especiales, su ritmo y la inolvidable persecución entre el robot protector y el letal T-1000.

'Regreso al futuro' (1985)

Robert Zemeckis firmó una de las aventuras más influyentes y entretenidas de la historia del cine con este inolvidable viaje en el tiempo protagonizado por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. La historia de Marty McFly, obligado a viajar a 1955 para evitar alterar el futuro de su propia familia, combina ciencia ficción, comedia, romance y aventura con un equilibrio prácticamente perfecto.

'La guerra de las galaxias' (1977)

La aventura galáctica creada por George Lucas cambió para siempre la industria del cine. Luke Skywalker, Han Solo, Leia y Darth Vader protagonizan un relato clásico de héroes que marcó a varias generaciones y dio origen a una de las franquicias más importantes de la historia.

'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' (2004)

Aunque nunca ha tenido un estreno comercial amplio, 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' representa la versión definitiva que Quentin Tarantino siempre imaginó para su epopeya de venganza. Reúne en un único montaje los dos volúmenes de 'Kill Bill', recupera escenas inéditas y ofrece una experiencia mucho más fluida y cohesionada.

'El viaje de Chihiro' (2001)

Con 'El viaje de Chihiro', Hayao Miyazaki firmó la película que terminó de consagrar a Studio Ghibli como una referencia mundial de la animación. Ganadora del Oscar, narra el viaje de una niña atrapada en un misterioso mundo de espíritus, donde deberá encontrar el valor para salvar a sus padres y descubrir quién es realmente.

'Gladiator' (2000)

Ridley Scott devolvió el cine de romanos a la primera línea con este espectacular drama protagonizado por Russell Crowe. La historia del general Máximo, convertido en esclavo y gladiador tras la traición de Cómodo, combina épica, acción y emoción en una de las grandes superproducciones del nuevo milenio.

'El pianista' (2002)

Roman Polanski dirigió este sobrecogedor relato basado en las memorias del pianista Władysław Szpilman, un músico judío que logró sobrevivir a la ocupación nazi de Varsovia. Adrien Brody ganó el Óscar gracias a una interpretación extraordinaria en una película tan devastadora como profundamente humana.

'Parásitos' (2019)

La obra maestra de Bong Joon-ho hizo historia al convertirse en la primera película de habla no inglesa en ganar el Oscar a la Mejor Película. Su brillante mezcla de comedia negra, thriller y crítica social desmonta las diferencias de clase con un guion repleto de giros inesperados y una puesta en escena impecable.

'La tumba de las luciérnagas' (1988)

Isao Takahata firmó una de las películas de animación más duras jamás realizadas. La historia de dos hermanos que intentan sobrevivir en Japón durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial es un devastador alegato antibelicista que demuestra el enorme potencial dramático del anime.

'Psicosis' (1960)

Alfred Hitchcock revolucionó el cine de suspense con una película que cambió las reglas del género. Su famosa escena de la ducha y el inquietante Norman Bates forman parte de la historia del cine, pero su mayor logro sigue siendo la forma en la que manipula continuamente las expectativas del espectador.

'Harakiri' (1962)

Masaki Kobayashi firmó uno de los grandes clásicos del cine japonés. A través de la historia de un samurái que solicita permiso para cometer seppuku, la película desmonta el código de honor tradicional y denuncia la hipocresía de una sociedad dominada por las apariencias.

'El rey león' (1994)

Considerada por muchos la mejor película de animación clásica de Disney, narra el viaje de Simba desde la pérdida y la culpa hasta convertirse en el rey que estaba destinado a ser. Su banda sonora, sus canciones y una animación que sigue maravillando décadas después la mantienen entre las favoritas del público.

'Infiltrados' (2006)

Martin Scorsese consiguió por fin el Oscar al Mejor Director con este intenso thriller criminal protagonizado por Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson y Mark Wahlberg. Un brillante juego del gato y el ratón entre un policía infiltrado en la mafia y un mafioso infiltrado en la policía de Boston.

'Whiplash' (2014)

Damien Chazelle convirtió una historia sobre música en uno de los thrillers más tensos de la última década. Miles Teller interpreta a un joven batería obsesionado con alcanzar la excelencia bajo la despiadada tutela de un profesor inolvidable, al que J.K. Simmons dio vida en una interpretación premiada con el Oscar.

'El truco final (El prestigio)' (2006)

Christopher Nolan transformó la rivalidad entre dos ilusionistas victorianos en un fascinante rompecabezas sobre la obsesión, el sacrificio y la ambición. Hugh Jackman y Christian Bale protagonizan un duelo lleno de giros inesperados que gana riqueza con cada nuevo visionado.

'American History X' (1998)

Edward Norton firmó una de las mejores interpretaciones de su carrera dando vida a un antiguo neonazi que intenta impedir que su hermano siga el mismo camino. Un drama duro y provocador sobre el odio, la violencia y la posibilidad de cambiar incluso después de haber cometido graves errores.

'El profesional (Léon)' (1994)

Luc Besson firmó uno de los thrillers de acción más influyentes de los noventa. Jean Reno interpreta a un asesino a sueldo que establece una inesperada relación con una niña interpretada por una debutante Natalie Portman, mientras Gary Oldman ofrece uno de los villanos más memorables de su carrera.

'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' (2023)

La secuela de 'Un nuevo universo' volvió a revolucionar el cine de animación con una propuesta visual deslumbrante. Miles Morales emprende un viaje por múltiples universos mientras la película lleva aún más lejos las posibilidades estéticas del medio y demuestra que el género de superhéroes todavía puede sorprender.

'Cinema Paradiso' (1988)

Giuseppe Tornatore rindió un precioso homenaje al amor por el cine a través de la amistad entre un niño y el proyeccionista del pequeño cine de su pueblo. Nostálgica, emocionante y profundamente romántica, es una de las grandes cartas de amor al séptimo arte.

'Casablanca' (1942)

Humphrey Bogart e Ingrid Bergman protagonizan uno de los romances más inmortales de la historia del cine. Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, mezcla melodrama, espionaje y cine clásico en una película que sigue emocionando gracias a unos diálogos y unos personajes inolvidables.

'Intocable' (2011)

Basada en una historia real, esta producción francesa conquistó al público gracias a la química entre François Cluzet y Omar Sy. Lo que comienza como la improbable amistad entre un millonario tetrapléjico y su cuidador acaba convirtiéndose en una emocionante reflexión sobre la empatía, el humor y las segundas oportunidades.

'Sospechosos habituales' (1995)

Bryan Singer firmó uno de los thrillers más influyentes de los años 90 con esta película que convirtió el misterio y los giros de guion en todo un fenómeno. A través del interrogatorio a un único superviviente de un sangriento ajuste de cuentas, la historia construye un rompecabezas lleno de engaños, medias verdades y personajes inolvidables. Su desenlace sigue siendo uno de los más célebres de la historia del cine, elevando para siempre la figura del enigmático Keyser Söze.

'Django desencadenado' (2012)

Quentin Tarantino reinventó el western con una historia de venganza ambientada en los años previos a la Guerra de Secesión. Jamie Foxx, Christoph Waltz y Leonardo DiCaprio lideran un reparto sobresaliente en una película tan violenta como divertida, con algunos de los diálogos más memorables del director.

'Alien, el octavo pasajero' (1979)

Ridley Scott mezcló ciencia ficción y terror con una eficacia nunca vista hasta entonces. Sigourney Weaver se convirtió en un icono del cine gracias a Ellen Ripley, protagonista de una lucha por la supervivencia frente a una de las criaturas más aterradoras jamás diseñadas.

'La ventana indiscreta' (1954)

Alfred Hitchcock convirtió un apartamento en el escenario perfecto para uno de los mejores thrillers de la historia. James Stewart interpreta a un fotógrafo inmovilizado que empieza a sospechar que uno de sus vecinos ha cometido un asesinato mientras observa el mundo desde su ventana.

'Tiempos modernos' (1936)

Charlie Chaplin firmó una de las críticas más inteligentes y universales al capitalismo industrial y a la deshumanización del trabajo. A través de su inolvidable vagabundo, la película combina humor, ternura y una extraordinaria capacidad para retratar las dificultades de una sociedad dominada por las máquinas. Casi un siglo después de su estreno, sigue siendo una obra imprescindible.

'Hasta que llegó su hora' (1968)

Sergio Leone llevó el spaghetti western a su máxima expresión con una obra monumental donde cada silencio, cada mirada y cada nota de la inolvidable banda sonora de Ennio Morricone construyen una atmósfera irrepetible. Con un reparto encabezado por Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale y Jason Robards, la película reinventa los códigos del western clásico para ofrecer una historia de venganza, codicia y el fin de una era. Para muchos, es uno de los mejores westerns jamás rodados.

'Luces de la ciudad' (1931)

Pocas películas han logrado emocionar desde la sencillez como lo hizo esta obra maestra de Charles Chaplin. Combinando comedia y melodrama con un equilibrio casi perfecto, 'Luces de la ciudad' sigue las desventuras del inolvidable Charlot mientras intenta ayudar a una joven florista ciega de la que se enamora.

'Wall·E' (2008)

Pixar demostró que podía emocionar casi sin diálogos con esta entrañable historia protagonizada por un pequeño robot encargado de limpiar una Tierra abandonada. Además de su historia de amor, la película lanza una inteligente reflexión sobre el consumismo y el futuro del planeta.

'Apocalypse Now' (1979)

Francis Ford Coppola trasladó libremente 'El corazón de las tinieblas' a la guerra de Vietnam para crear una de las películas bélicas más ambiciosas de todos los tiempos. Su rodaje fue tan legendario como caótico, pero el resultado sigue siendo una experiencia hipnótica sobre la locura, el poder y la condición humana.

'Memento' (2000)

Christopher Nolan llamó la atención de Hollywood con este ingenioso thriller contado hacia atrás. Guy Pearce interpreta a un hombre incapaz de generar nuevos recuerdos que intenta encontrar al asesino de su esposa utilizando fotografías, notas y tatuajes. Una película que obliga al espectador a reconstruir el puzle al mismo tiempo que su protagonista.

'Vengadores: Infinity War' (2018)

Marvel reunió por primera vez a prácticamente todos sus héroes para enfrentarse a Thanos en una superproducción sin precedentes. El espectacular equilibrio entre acción, humor y drama desemboca en uno de los finales más sorprendentes del cine comercial reciente.

'Dune: Parte dos' (2024)

Denis Villeneuve culmina la adaptación de la novela de Frank Herbert con una superproducción tan espectacular como ambiciosa. 'Dune: Parte dos' expande el universo presentado en la primera entrega y sigue el ascenso de Paul Atreides mientras abraza su destino entre la venganza, la política y el fanatismo religioso. Cuenta con un apartado visual y sonoro deslumbrante, un reparto encabezado por Timothée Chalamet, Zendaya y Austin Butler, y secuencias de acción memorables.

'En busca del arca perdida' (1981)

Steven Spielberg y George Lucas nos dejaron aquí una película que marcó a varias generaciones, presentando al mundo a Indiana Jones, el arqueólogo más famoso del séptimo arte, embarcándose en una carrera contrarreloj para encontrar el Arca de la Alianza antes que los nazis. Con un ritmo trepidante, escenas de acción ya icónicas, un humor irresistible y la inolvidable banda sonora de John Williams, sigue siendo uno de los mayores referentes del cine comercial.

'Spider-Man: Un nuevo universo' (2018)

La primera aventura animada de Miles Morales redefinió el cine de superhéroes gracias a un estilo visual completamente revolucionario. Su combinación de cómic, animación tradicional y efectos digitales abrió un nuevo camino para el género y ganó el Óscar a la Mejor Película de Animación.

'La vida de los otros' (2006)

Ganadora del Oscar a la Mejor Película Internacional, este drama alemán retrata la vigilancia ejercida por la Stasi en la Alemania del Este. A través de un oficial encargado de espiar a un escritor y su pareja, reflexiona sobre la culpa, la empatía y la redención con enorme sensibilidad.

'El crepúsculo de los dioses' (1950)

Pocas películas han retratado con tanta crueldad y lucidez el lado más oscuro de Hollywood como 'El crepúsculo de los dioses'. Billy Wilder firma una obra maestra sobre la fama, el paso del tiempo y la incapacidad de aceptar el olvido, con una inolvidable Gloria Swanson dando vida a una estrella del cine mudo convencida de que el mundo sigue esperándola. Tan elegante como despiadada, sigue siendo una de las sátiras más brillantes y dolorosas jamás rodadas.

'Testigo de cargo' (1957)

Billy Wilder firmó uno de los mejores thrillers judiciales de todos los tiempos adaptando una obra de Agatha Christie. Charles Laughton, Tyrone Power y Marlene Dietrich protagonizan una historia repleta de giros que sigue sorprendiendo décadas después de su estreno.

'Senderos de gloria' (1957)

Stanley Kubrick firmó uno de los grandes alegatos antibelicistas de la historia del cine. Kirk Douglas interpreta a un coronel francés que intenta salvar a tres soldados acusados injustamente de cobardía durante la Primera Guerra Mundial. Una obra tan brillante como demoledora.

'El resplandor' (1980)

Stanley Kubrick convirtió la novela de Stephen King en un clásico del terror psicológico. Jack Nicholson compone una interpretación inolvidable como el escritor Jack Torrance, atrapado junto a su familia en el inquietante hotel Overlook durante un invierno que parece no terminar nunca.

'El gran dictador' (1940)

Charles Chaplin demostró que la comedia también podía convertirse en un arma política de primer nivel. Estrenada en plena Segunda Guerra Mundial, la película ridiculiza el fascismo y a Adolf Hitler con una valentía extraordinaria para su época, sin renunciar al humor ni a la emoción. Su inolvidable discurso final sigue siendo uno de los alegatos más poderosos jamás pronunciados en la historia del cine, prueba de que las grandes obras nunca pierden vigencia.

'Malditos bastardos' (2009)

Quentin Tarantino reescribió la historia de la Segunda Guerra Mundial en un explosivo homenaje al cine bélico. Christoph Waltz se llevó el Óscar gracias a su inolvidable interpretación del coronel Hans Landa, uno de los grandes villanos del cine reciente.

'Aliens: El regreso' (1986)

James Cameron tomó el universo de 'Alien' y lo transformó en algo completamente distinto sin perder su esencia. 'Aliens: El regreso' cambia el terror claustrofóbico de la original por una trepidante película de acción y ciencia ficción que elevó el listón del género. Sigourney Weaver firma aquí una interpretación legendaria como Ellen Ripley, convertida en una heroína inolvidable en un espectáculo repleto de tensión, criaturas memorables y secuencias que siguen siendo tan impactantes hoy como el día de su estreno.

'12th Fail' (2023)

Una de las grandes sorpresas del cine indio reciente. '12th Fail' convierte una historia real de superación en un emocionante retrato sobre la perseverancia, el esfuerzo y la importancia de no rendirse jamás. Lejos de los excesos habituales de Bollywood, Vidhu Vinod Chopra firma un drama sobrio y profundamente inspirador que ha conquistado a crítica y público gracias a su honestidad, su sensibilidad y un protagonista con el que resulta imposible no empatizar.

'El infierno del odio' (1963)

Akira Kurosawa volvió a demostrar su maestría con un absorbente thriller criminal que va mucho más allá del suspense. A partir de un secuestro, el director construye una poderosa reflexión sobre las diferencias de clase, la moral y el precio de hacer lo correcto, combinando una primera mitad de tensión casi insoportable con una investigación policial impecable. Más de sesenta años después, sigue siendo una referencia absoluta del cine negro y una de las grandes obras del maestro japonés.

'Vengadores: Endgame' (2019)

Marvel culminó más de una década de historias interconectadas con un espectáculo gigantesco que reunió a decenas de superhéroes en la batalla definitiva contra Thanos. Más allá de la acción, la película funciona como un emotivo homenaje a toda una generación de personajes.

'El indomable Will Hunting' (1997)

Matt Damon y Ben Affleck ganaron el Oscar al Mejor Guion Original con esta emocionante historia sobre un joven genio incapaz de enfrentarse a su pasado. Robin Williams ofrece una de las interpretaciones más emotivas de su carrera como el terapeuta que intenta ayudarle.

'Coco' (2017)

Pixar alcanzó una de las cimas de su historia con 'Coco', una aventura tan deslumbrante visualmente como emocionante. Inspirada en la tradición mexicana del Día de Muertos, la película habla sobre la familia, la memoria y la importancia de recordar a quienes nos precedieron a través de una historia llena de música, humor y sensibilidad. Su emotivo desenlace la convirtió en un clásico instantáneo de la animación y en una de las películas más queridas del estudio.

'El caballero oscuro: La leyenda renace' (2012)

Christopher Nolan cerró su trilogía de Batman con una superproducción de dimensiones épicas que llevó al héroe al límite físico y emocional. 'El caballero oscuro: La leyenda renace' enfrenta a Bruce Wayne con el imponente Bane en una historia sobre el sacrificio, la esperanza y la capacidad de levantarse después de la derrota. Con espectaculares secuencias de acción, un reparto de primer nivel y un desenlace a la altura de la saga, sigue siendo una de las adaptaciones de superhéroes más ambiciosas e influyentes del siglo XXI.

'Toy Story' (1995)

La primera película creada íntegramente por ordenador cambió la historia de la animación. Pixar presentó al mundo a Woody y Buzz Lightyear en una aventura que combinaba humor, emoción y una tecnología revolucionaria que transformó para siempre la industria.

'Amadeus' (1984)

Milos Forman imaginó la rivalidad entre Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Salieri en uno de los grandes dramas musicales jamás rodados. Ganadora de ocho premios Oscar, combina humor, tragedia y una extraordinaria utilización de la música del compositor austríaco.

'Your Name.' (2016)

Makoto Shinkai conquistó al público internacional con esta emocionante historia de amor, fantasía y viajes en el tiempo. Su espectacular animación y su enorme carga emocional la han convertido en una de las películas de anime más populares de todos los tiempos.

'El submarino (Das Boot)' (1981)

Pocas películas han retratado la guerra con un nivel de tensión tan asfixiante como 'El submarino (Das Boot)'. Wolfgang Petersen convierte el interior de un U-Boat alemán durante la Segunda Guerra Mundial en un escenario claustrofóbico donde el miedo, el agotamiento y la incertidumbre son constantes. Más que una historia bélica, es un intenso retrato de la supervivencia y del coste humano de un conflicto en el que nadie sale realmente victorioso.

'Braveheart' (1995)

Mel Gibson dirigió y protagonizó esta epopeya histórica sobre William Wallace, el líder escocés que se enfrentó al dominio inglés. Ganadora de cinco premios Oscar, sigue siendo una de las grandes películas de aventuras de los años noventa.

'La princesa Mononoke' (1997)

Hayao Miyazaki firmó una de sus obras más ambiciosas con esta aventura épica sobre el conflicto entre el progreso industrial y la naturaleza. Una película visualmente deslumbrante que mantiene intacto su poderoso mensaje ecologista.

'Old Boy' (2003)

Park Chan-wook revolucionó el thriller coreano con esta impactante historia de venganza. Tras pasar quince años secuestrado sin saber por qué, su protagonista inicia una búsqueda desesperada de respuestas que desemboca en uno de los finales más perturbadores del cine moderno.

'3 Idiots' (2009)

Mucho más que una comedia universitaria, '3 Idiots' es una de las películas más queridas del cine indio moderno. Rajkumar Hirani mezcla humor, drama y crítica social para cuestionar un sistema educativo obsesionado con las notas y el éxito profesional, reivindicando la curiosidad, la creatividad y la pasión por aprender. Con Aamir Khan al frente de un reparto memorable, es una historia divertida, emotiva e inspiradora que ha conquistado a espectadores de todo el mundo mucho más allá de Bollywood.

'Teléfono rojo: volamos hacia Moscú' (1964)

Stanley Kubrick convirtió el miedo a la guerra nuclear en una de las sátiras más brillantes de la historia del cine. A través de un humor negrísimo y situaciones tan absurdas como inquietantemente plausibles, la película ridiculiza la lógica de la Guerra Fría y la carrera armamentística. Peter Sellers firma una interpretación legendaria dando vida a varios personajes en una comedia tan desternillante como sorprendentemente vigente más de medio siglo después.

'American Beauty' (1999)

Sam Mendes debutó como director con este ácido retrato de la crisis de la clase media estadounidense. Kevin Spacey interpreta a un hombre que decide romper con la monotonía de su vida mientras la película desmonta la apariencia de perfección del sueño americano.

'Cafarnaúm' (2018)

La directora Nadine Labaki firmó una de las películas más conmovedoras de la última década. El filme sigue a Zain, un niño de 12 años que demanda a sus propios padres por haberlo traído al mundo en unas condiciones de miseria extrema. Rodada con un estilo casi documental y protagonizada por actores no profesionales, la película retrata con enorme sensibilidad la infancia, la pobreza y la crisis migratoria sin perder nunca de vista la dignidad de sus personajes.

'Cantando bajo la lluvia' (1952)

Pocas películas representan mejor la magia del cine clásico que este musical protagonizado por Gene Kelly, Debbie Reynolds y Donald O'Connor. Sus coreografías, su humor y, especialmente, su mítica escena bajo la lluvia la mantienen como uno de los grandes clásicos de Hollywood.

'Érase una vez en América' (1984)

Sergio Leone se despidió del cine con esta monumental historia sobre la amistad, el crimen y el paso del tiempo. Robert De Niro protagoniza una ambiciosa epopeya que recorre varias décadas de la historia de Estados Unidos y que muchos consideran la gran obra maestra del director.

'Joker' (2019)

Con 'Joker', Todd Phillips transformó el origen del icónico villano de DC en un oscuro drama psicológico que sorprendió a crítica y público. La película sigue el descenso a los infiernos de Arthur Fleck, un hombre marginado cuya salud mental y el abandono social lo empujan hacia la violencia. Gracias a la extraordinaria interpretación de Joaquin Phoenix, ganadora del Oscar, Joker trascendió el cine de superhéroes para convertirse en un intenso estudio sobre la soledad, la desigualdad y la alienación, además de una de las películas más comentadas y exitosas de la última década.

'Toy Story 3' (2010)

Pixar logró algo casi imposible: cerrar la trilogía de Woody y Buzz Lightyear con una película aún mejor que sus predecesoras para muchos espectadores. Divertida, emocionante y sorprendentemente madura, contiene uno de los finales más emotivos de la historia de la animación.

'El retorno del jedi' (1983)

La trilogía original de Star Wars concluye con el enfrentamiento definitivo entre Luke Skywalker y Darth Vader. Aunque su tono es más luminoso que el de 'El Imperio contraataca', ofrece algunos de los momentos más emotivos y espectaculares de toda la saga creada por George Lucas.

'Masacre (Ven y mira)' (1985)

Pocas películas han retratado los horrores de la guerra con esta crudeza. La obra maestra del director Elem Klimov está ambientada durante la ocupación nazi de Bielorrusia y sigue a un adolescente que se une a la resistencia y presencia una espiral de atrocidades que destruye su inocencia. Más que una película bélica, es una experiencia devastadora sobre el trauma, la violencia y la deshumanización, construida con una puesta en escena hipnótica y una interpretación inolvidable de Aleksei Kravchenko.

'Réquiem por un sueño' (2000)

Darren Aronofsky construyó un devastador retrato sobre las adicciones utilizando un montaje frenético y una inolvidable banda sonora de Clint Mansell. Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly y Marlon Wayans protagonizan una experiencia tan impactante como difícil de olvidar.

'Vivir' (1952)

Considerada una de las grandes obras maestras de Akira Kurosawa, es un emocionante retrato sobre el sentido de la existencia. La película sigue a un funcionario que, tras recibir un diagnóstico terminal, decide dar un propósito real a los últimos meses de su vida.

'La caza' (2012)

Thomas Vinterberg dirigió este intenso drama protagonizado por Mads Mikkelsen, que interpreta a un hombre cuya vida queda destrozada tras una falsa acusación. Una reflexión incómoda sobre el poder de los rumores, los prejuicios y la fragilidad de la reputación.

'Incendios' (2010)

Con 'Incendios', Denis Villeneuve firmó la película que terminó de situarlo entre los grandes cineastas contemporáneos. Basada en la obra teatral de Wajdi Mouawad, sigue a dos hermanos que viajan a Oriente Medio para cumplir la última voluntad de su madre, un recorrido que destapa un pasado marcado por la guerra, el odio y un secreto devastador. Es un drama tan contenido como demoledor, que construye su misterio con paciencia hasta desembocar en uno de los finales más impactantes y recordados del cine del siglo XXI.

Michel Gondry y el guionista Charlie Kaufman reinventaron el cine romántico con esta historia donde Jim Carrey y Kate Winslet interpretan a una pareja que decide borrar de su memoria los recuerdos de su relación tras una dolorosa ruptura, solo para descubrir que olvidar a alguien no significa dejar de quererlo.

'El apartamento' (1960)

Billy Wilder mezcló romance, comedia y drama en una obra maestra protagonizada por Jack Lemmon y Shirley MacLaine. Bajo su apariencia ligera se esconde una brillante crítica a la ambición profesional y la soledad en las grandes ciudades.

'Lawrence de Arabia' (1962)

David Lean llevó el cine épico a una dimensión casi inalcanzable con esta monumental producción protagonizada por Peter O'Toole. Basada en la figura de T. E. Lawrence durante la Primera Guerra Mundial, combina espectaculares paisajes desérticos, enormes secuencias de acción y un complejo retrato psicológico de su protagonista. Un clásico inmortal.

'Heat' (1995)

Michael Mann llevó el cine de atracos a una nueva dimensión con este thriller monumental que reunió por primera y única vez frente a frente a Al Pacino y Robert De Niro. La historia del enfrentamiento entre un obsesivo detective y un meticuloso ladrón combina secuencias de acción legendarias -como el célebre tiroteo en las calles de Los Ángeles- con un profundo estudio sobre la soledad, la obsesión y el precio de vivir al límite.

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