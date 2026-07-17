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'God of War' sufre el peor destino posible. El rodaje se ha parado de inmediato y su protagonista será sustituido por otro actor

Ryan Hurst queda fuera de la producción para siempre, y Amazon Prime Video ya se está dando toda la prisa posible para encontrar un sustituto

Kratos
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Cuando Amazon Prime Video anunció quién interpretaría a Kratos en la nueva serie de 'God of War', no fueron pocos los que alzaron el grito en redes sociales: que si era muy pequeño, que si tenía poco músculo, que si no tenía la presencia que necesitaba el Dios de la Guerra... Por supuesto, antes de ver el resultado final. Lo curioso es que ahora ya nunca lo sabremos, porque Ryan Hurst ha salido de la serie y será reemplazado lo antes posible. El fantasma de Esparta, más fantasma que nunca.

Un ataque rúnico en toda regla

Como Deadline ha confirmado, el actor tuvo un accidente rodando el pasado junio y el rodaje tuvo que pararse por completo. Tras darle muchas vueltas, han llegado a la conclusión de que el papel debe cubrirlo otro actor y volver a rodar las escenas que ya había hecho Hurst (y no eran pocas precisamente). Al fin y al cabo, el actor se rompió un bícep cuando hacía una escena de acción y ahora está recuperándose de la cirugía, un periodo que puede durar fácilmente medio año, con medio año más hasta llegar a la forma física anterior.

Obviamente, Amazon Prime Video no puede detener un rodaje hasta junio de 2027, así que una reunión de urgencia llevó a la decisión de llenar ese papel con otra persona que aún no conocemos. De momento, se espera que el rodaje pueda retomarse a mediados de agosto o mediados de septiembre, en cuando el elegido pueda incorporarse.

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No ha sido una decisión fácil, porque el presupuesto va a subir enormemente teniendo en cuenta que ya habían rodado cuatro episodios de las dos temporadas que estaban rodando al mismo tiempo. Ese sigue siendo el plan, pero tendrán que volver a empezar desde el principio para evitar que al niño protagonista, Callum Vinson, se le note demasiado crecido entre episodios. Desde luego, los dioses no han sido propicios con Prime Video.

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