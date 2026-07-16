Las 18 mejores series españolas que puedes ver en Netflix en 2026

Netflix lleva ya bastantes años apostando de forma decidida por la ficción española, habiendo estrenado ya una buena cantidad de series realizadas en nuestro país, algo que en Espinof hemos querido aprovechar para hacer un repaso a las 18 mejores series españolas de la plataforma.

Las series españolas le han dado muchas alegrías a Netflix, por lo que es evidente que no tiene el más mínimo interés en rebajar el número de producciones hechas en nuestro país. Eso sí, hay algunas que son claramente mejores que otras.

Antes de entrar en materia, os recuerdo que en Espinof también tenemos otras listas como las mejores series de la historia de Netflix, las mejores miniseries de la plataforma, las mejores series del año en Netflix o las mejores series españolas de todos los tiempos. En ambas encontraréis alguna que otra producción española, pero ahora toca pasar ya con un repaso en exclusiva a la misma. ¡Vamos allá!

'Animal' (2025 - ?)

Creada por Víctor García León. Reparto: Luis Zahera, Lucía Caraballo, Carmen Ruiz.

Una comedia divertidísima capitaneada por un espléndido Luis Zahera que sabe jugar muy bien con el recurso del pez fuera del agua para contarnos la historia de un veterinario de pueblo que tiene que aceptar un trabajo que va totalmente contra sus principios. Se presta además muy bien a revisionados, algo poco habitual en las producciones originales de Netflix.

Crítica de 'Animal' | Verla en Netflix

'Superestar' (2025)

Creada por Nacho Vigalondo. Reparto: Ingrid García Jonsson, Secun de la Rosa, Natalia de Molina, Pepón Nieto, Carlos Areces, Julián Villagrán

Una versión muy libre de la historia de Tamara, una cantante que se convirtió en estrella contra todo pronóstico y que estuvo acompañada de una singular galería de personajes. Una obra tan atrevida como fascinante que da espacio a todos los protagonistas de la historia para ofrecer una miniserie de apenas 6 episodios sencillamente imprescindible.

Crítica de 'Superestar' | Verla en Netflix

'Muertos S. L.' (2024-2026)

Creada por Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre, Nando Abad, Araceli Álvarez de Sotomayor. Reparto: Carlos Areces, Ascen López, Diego Martín, Amaia Salamanca, Salva Reina, Adriana Torrebejano, Gerald B. Fillmore, Aitziber Garmendia, Roque Ruiz, Lorea Intxausti, Manolo Cal, Bárbara Santa-Cruz, Lucía Quintana, Juan Miguel Bataller.

Un caso bastante particular, ya que nació como una serie original de Movistar Plus, pero dio su saldo a Netflix con una tercera temporada que fue tan divertida o incluso más que sus predecesoras. La mezcla de comedia de lugar de trabajos con unos personajes tan peculiares como divertidos funciona de maravilla.

Crítica de 'Muertos S.L.' | Verla en Netflix

'El caso Asunta' (2024)

Creada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Orea. Reparto: Candela Peña, Tristán Ulloa, Javier Gutiérrez, María León, Carlos Blanco, Francesc Orella, Iris Wu, Raúl Arévalo, Alicia Borrachero.

No soy un gran fan de los true crimes, tanto aquellos que adoptan la fórmula del documental como los que juegan a contar una historia propia a partir del caso real. Sin embargo, aquí Netflix me sorprendió con una miniserie precisa que acierta al esquivar el sensacionalismo, confiando sobre todo para ello en el excelente trabajo de su reparto liderado por unos estupendos Candela Peña y Tristán Ulloa.

Crítica de 'El caso Asunta' | Verla en Netflix

'Todas las veces que nos enamoramos' (2023)

Creada por Carlos Montero. Reparto: Georgina Amorós, Franco Masini, Albert Salazar, Carlos González, Blanca Martínez, Roser Vilajosana

'Élite' se fue al cuerno tras la salida de Darío Madrona, pero Carlos Montero aquí volvió a demostrar que puede ofrecer títulos muy estimables con esta notable comedia romántica en la que volvió a coincidir con George Amorós. Una propuesta divertida y con encanto que merecía una segunda temporada que le acabó siendo negada.

Crítica de 'Todas las veces que nos enamoramos' | Verla en Netflix

'Smiley' (2022)

Creada por Guillem Clua. Reparto: Carlos Cuevas, Miki Esparbé, Eduardo Lloveras, Giannina Fruttero, Pepón Nieto, Ruth Llopis, Ramón Pujol, Meritxell Calvo

Guillem Clua adapta su obra teatral homónima para ofrecernos una estimulante lectura del subgénero de la comedia romántica, mostrando tanto su lado más idílico como ofreciendo también una visión más dramática. Con un reparto perfectamente elegido que ayuda a dotar de aún más frescura al resultado final, es una pequeña delicia especialmente recomendable para el periodo navideño.

Crítica de 'Smiley' | Verla en Netflix

'Los herederos de la Tierra' (2022)

Dirigida por: Jordi Frades. Reparto: Yon González, Elena Rivera, Rodolfo Sancho, David Solans, Michelle Jenner, Pere Arquillué, Maria Rodríguez Soto, Bruna Cusí, Anna Moliner, Marta Belaustegui, Nancho Novo, Aria Bedmar, Pedro Casablanc

Una notable secuela de 'La catedral del mar' algo acelerada a la hora de abordar la historia, pero eso también se convierte en una de sus virtudes al arrastrar de lleno al espectador en este juego de traiciones, ambición y venganzas basado en la novela de Ildefonso Falcones.

Crítica de 'Los herederos de la tierra' | Verla en Netflix

'Machos Alfa' (2022 - ?)

Creada por Alberto Caballero, Laura Caballero, Daniel Deorador, Araceli Álvarez de Sotomayor. Reparto: Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez, Raquel Guerrero.

Una comedia de los creadores de 'La que se avecina' que nunca ha llegado a ser brillante, pero sí ha mantenido una consistencia envidiable a la hora de mostrar cómo sus protagonistas abordan la deconstrucción de la masculinidad y las divertidas consecuencias de ello.

Crítica de 'Machos Alfa' | Verla en Netflix





'Fanático' (2022)

Creada por: Dani del Águila, Federico Maniá, Yago de Torres. Reparto: Lorenzo Ferro, Dollar Selmouni, Carlota Urdiales, Eva Almeida, Fernando Valdivieso, Roger Gual, Elena Matateyou, Sergio Santino

Una grata sorpresa en forma de serie dramática con episodios de duración contenida para explorar el lado oscuro de la fama, pero sin que su protagonista caiga en el error de culpabilizarla sin más, sino sabiendo muy bien dónde se mete. Muy convincente en líneas generales y con un inspirado Lorenzo Ferro en el papel principal.

Crítica de 'Fanático' | Verla en Netflix

'El tiempo que te doy' (2021)

Creada por: Nadia de Santiago, Inés Pintor Sierra y Pablo Santidrián. Reparto: Nadia de Santiago, Álvaro Cervantes, Cala Zavaleta, Nico Romero, Carla Linares, Moussa Echarif, Prince Ezeayim, David Castillo, Julián Villagrán, Sara Vidorreta, Ramón Rados, Mariví Carrillo, Eva Almaya

En apenas diez episodios de once minutos de duración cada se explora de forma más que notable el duelo por el que pasa la protagonista para superar una ruptura sentimental. Haciendo gala de un inteligente uso de los saltos temporales y con una sencillez y naturalidad que desarman, 'El tiempo que te doy' encuentra la guinda del pastel en el gran trabajo de sus dos protagonistas, en especial de una Nadia de Santiago que también es creadora de la serie.

Crítica de 'El desorden que dejas' | Verla en Netflix

'Élite: Historias breves' (2021)

Creada por Carlos Montero y Darío Madrona. Reparto: Miguel Bernardeau, Georgina Amorós, Claudia Salas, Omar Ayuso, Arón Piper e Itzan Escamilla, Ester Expósito, Mina el Hammani, Jorge Clemente, Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch.

Hubo un tiempo en el que 'Élite' habría entrado en esta lista, pero tuvo tal cantidad de temporadas decepcionantes que he acabado dejándola fuera. Por suerte, su spin-off tuvo una vida tan efímera que no le dio tiempo a acabar agotando al espectador. De hecho, aquí se ofrece un acercamiento más íntimo a las historias de sus personajes, lo cual le permite conseguir una energía especial.

Crítica de 'Élite: Historias breves' | Verla en Netflix

'El desorden que dejas' (2020)

Creada por: Carlos Montero. Reparto: Inma Cuesta, Bárbara Lennie, Tamar Novas, Arón Piper, Roberto Enríquez, Roque Ruíz, Isabel Garrido, Federico Pérez, Susana Dans, Alfonso Agra, Xosé A. Touriñán, Abril Zamora, Xavier Estévez

Un adictivo thriller con sabor gallego que va desvelando de forma bastante efectivas todas las sorpresas que nos tiene reservadas esta miniserie basada en la novela de Carlos Montero, el cocreador de 'Élite' que se encargó de adaptar su propia obra original con bastante acierto, aunque he de confesar que lo que más me gusta de ella es su precioso opening.

Crítica de 'El desorden que dejas' | Verla en Netflix

'El vecino' (2019-2021)

Creada por: Miguel Esteban y Raúl Navarro. Reparto: Quim Gutiérrez, Clara Lago, Adrián Pino, Catalina Sopelana, Jorge Sanz, Sergio Momo, Anibal Gómez, Denis Gómez, Nacho Marraco, Fran Perea, Aitziber Garmendia, Marisa Lahoz, Paula Malia

Una muy simpática comedia de superhéroes con toques costumbristas y cierto aire de 'El gran héroe americano' a la española. Sus grandes virtudes son dar con un tono ligero ideal para el relato, haber elegido a un grupo de actores que encajan muy bien en sus personajes y no estirar de más la duración de sus episodios.

Crítica de 'El vecino' | Verla en Netflix

'Criminal España' (2019)

Creada por: George Kay y Jim Field Smith. Reparto: Emma Suárez, Jorge Bosch, Álvaro Cervantes, María Morales, José Ángel Egido, Daniel Chamorro, Carmen Machi, Inma Cuesta, Javi Coll, Eduard Fernández, Nuria Mencía, Milo Taboada, Carlos Manuel Díaz

Una gran olvidada tanto por el poco impacto que tuvo como por ser cancelada por la puerta de atrás, ya que solamente hubo segunda temporada de la versión británica. Son apenas tres episodios con un componente más procedimental y apoyado en el trabajo de su reparto, sobre todo los actores invitados -Carmen Machi, Eduard Fernández e Inma Cuesta- de cada episodio. Un notable thriller de interrogatorios que probablemente hubiese funcionado mejor una década antes de su lanzamiento.

Crítica de 'Criminal: España' | Verla en Netflix

'Días de Navidad' (2019)

Creada por: Pau Freixas. Reparto: Victoria Abril, Elena Anaya, Nerea Barros, Verónica Echegui, Verónica Forqué, Charo López, Ángela Molina, Anna Moliner, Alicia Borrachero, Susi Sánchez, Francesc Garrido, Miquel Fernández, Nausicaa Bonnín

Una miniserie de tres episodios que sabe reponerse a un discreto arranque para ir dando el fondo emocional que necesita la historia para conseguir lo que buscan sus responsables. Eso sí, lo que más destaca es su estupendo reparto de actrices.

Crítica de 'Días de Navidad' | Verla en Netflix

'Hache' (2019-2021)

Creada por: Verónica Fernández. Reparto: Adriana Ugarte, Javier Rey, Eduardo Noriega, Ingrid Rubio, Marina Salas, Pep Ambròs, Àlex Casanovas, Marc Martínez, Tonia Richardson, Tony Zenet, Andrew Tarbet, Josep Julien, Nuria Prims

Su primera temporada tuvo un bache tras unos primeros minutos prometedores pero luego fue creciendo, incluso en su segunda tanda de episodios, para acabar siendo un drama criminal muy estimable bien liderado por una muy inspirada Adriana Ugarte.

Crítica de 'Hache' | Verla en Netflix

'La casa de papel' (2017-2021)

Creada por: Álex Pina. Reparto: Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Alba Flores, Paco Tous, Najwa Nimri, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Hovik Keuchkerian, Rodrigo de la Serna, Enrique Arce

Hay que reconocer dos primeras temporadas fueros las mejores, y esas eran producción original de Atresmedia y no de Netflix. No es querer quitar méritos a lo que vino después, pero sí que su tendencia a ir más allá de lo inverosímil la ha traicionado en más de una ocasión, aunque sin dejar en ningún momento de ser entretenida y adictiva. Además, logró reconducir el rumbo y despedirse por todo lo alto.

Crítica de 'La casa de papel' | Verla en Netflix

'Paquita Salas' (2016-2019)

Creada por: Los Javis. Reparto: Brays Efe, Belén Cuesta, Lidia San José, Anna Castillo, Álex de Lucas, Macarena García, Mariona Terés, Secun De La Rosa, Alicia Hermida, Gracia Olayo, Natalia de Molina, Andrés Pajares, Yolanda Ramos

Es una serie con un humor único en el panorama español, aunque tenga también una clara tendencia a lo emocional. Esto ha dado muchas alegrías, pero también causado pequeños desequilibrios, sobre todo a medida que avanzaba la serie y era más evidente que tendía a apoyarse siempre en soluciones similares.

Crítica de 'Paquita Salas' | Verla en Netflix

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