'Animal' es una comedia tan fresca y encantadora que es difícil no verla del tirón. La serie de Netflix con Luis Zahera es una combinación de humor y ternura irresistible

Reconozco que iba sin muchas expectativas cuando me animé a ver 'Animal'. Y también que me acabé quedando hasta el final de la temporada por culpa de Luis Zahera, un actor al que se le da muy bien interpretar a personajes duros y hastiados que al mismo tiempo resultan entrañables. En esta nueva comedia de Netflix, el actor interpreta a Antón, un veterinario rural que atraviesa un momento complicado.

Todo cambia cuando su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), gerente de una sofisticada tienda de mascotas llamada Kawanda, le ofrece un puesto como veterinario. Lo que comienza como una solución desesperada se transforma en una fuente constante de situaciones absurdas y cómicas, porque Antón debe enfrentarse al excéntrico mundo de los "padres de mascotas" urbanitas y a sus caprichos.

Un humor mordaz y mucho corazón

Desde su primer episodio, 'Animal' deja claro que su mayor cualidad está en su protagonista, un hombre de campo que se siente fuera de lugar en un entorno moderno y superficial. Acostumbrado a curar vacas y ovejas, ahora debe diagnosticar problemas tan insólitos como perros “ansiosos”, gatos “infieles” o conejos deprimidos. Y las respuestas que da a sus dueños, tan directas y cargadas de ironía, provocan tanto incomodidad como carcajadas a los que tiene enfrente. Parece un papel hecho a medida para Luis Zahera, que combina la aspereza de un hombre cansado del mundo con una ternura involuntaria que acaba siendo irresistible.

Por otro lado el choque entre Antón y Uxía es lo que sostiene el sentido del humor de la serie. Ella representa lo urbano, lo moderno y lo emocional; él, lo práctico, lo terrenal y lo sarcástico. A ambos les encantan los animales, pero desde perspectivas diferentes: Uxía los trata como pequeños seres que necesitan cariño, mientras que Antón los ve como compañeros de trabajo o medios de sustento. Esa diferencia genera conflictos hilarantes, pero también momentos de conexión genuina, especialmente cuando los problemas personales de ambos se entrelazan.

Además, la serie no solo apuesta por el humor, sino también por un retrato humano y costumbrista. A través de las desventuras de Antón en Kawanda, 'Animal' refleja con ingenio el contraste entre el mundo rural y la vida urbana, y cómo las nuevas generaciones viven su relación con los animales desde un lugar completamente distinto.

Y a nivel visual, la serie también aprovecha los contrastes entre el campo y la ciudad para reforzar su tono. Las escenas rurales transmiten calma y realismo, mientras que la tienda de mascotas, con sus luces brillantes y clientes extravagantes, parecen formar parte de un universo paralelo.

Aunque algunas tramas secundarias se pierden o se alargan más de lo necesario, 'Animal' mantiene el equilibrio entre el humor, la emoción y la crítica. Su mayor logro está en hacer reír sin perder la humanidad. Gracias al carisma de Zahera y a la química con Lucía Caraballo, la serie se postula como una de las producciones más frescas y entretenidas del año en la plataforma, una historia que demuestra que los perros -y los humanos- pueden seguir aprendiendo trucos nuevos.

