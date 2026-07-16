Acaba de empezar el rodaje de la nueva película de 'El señor de los anillos' y Andy Serkis ya ha levantado la polémica: "No vamos a hacerlo políticamente correcto"

Peter Jackson y Andy Serkis preparan su regreso a la Tierra Media con 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum', una precuela de la trilogía original que quiere recuperar la magia de JRR Tolkien. Su estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027, y la producción ya ha pegado el pistoletazo de salida con Serkis metiéndose de nuevo en la piel de Gollum.

Todo en uno

Andy Serkis está listo para volverse a meter en el papel, y 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' nos ha dejado un primerísimo vistazo al trabajo detrás de las cámaras en forma de teaser. Por ahora no se ha desvelado demasiado, pero ya podemos ver a Serkis en su salsa con el traje de captura de movimiento , echando un vistazo al guión y dando el pistoletazo de salida al rodaje.

No solo vuelve como Gollum, porque Serkis también se sienta en la silla del director para 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum'. Aunque sigue teniendo el respaldo de Peter Jackson, Fran Walsh and Philippa Boyens, los creativos detrás de la trilogía original de 'El señor de los anillos'.

Esta nueva película se ha planteado como un regreso total a las películas que conocemos de siempre y recupera a varios miembros del reparto: Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como Thranduil. También se han confirmado varios nuevos fichajes, Jamie Dornan, Anna Taylor-Joy, Kate Winslet, lo que ha terminado trayendo algunas quejas por la falta de diversidad.

Al fin y al cabo, todos los actores principales confirmados para 'The Hunt for Gollum' son blancos, alejándose de otras series de fantasía que apuestan por repartos más variados. Serkis es consciente de las críticas, y ha querido aclarar su postura en una entrevista reciente con BBC:

"El propio Tolkien estaba muy influenciado por la mitología nórdica, hay mucho de ese sentimiento. Y La Comarca se siente muy, muy, muy, muy blanca, sabes... No les importa mucho lo que pasa más allá de las fronteras de La Comarca, pero saben que no quieren que entre gente", sentenció Serkis.

Aún así, Serkis no se cierra en banda, aunque es consciente de la polémica. Todavía quedan muchos miembros del reparto de 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' por desvelarse, y el director adelanta que no quieren simplemente tener un reparto diverso para poder colgarse una medallita.

"Sí, sé que ha habido críticas, y esta película en concreto va a reconocerlas.", continuó el director. Pero no creo que vayamos a hacer un casting políticamente correcto solo para hacer una versión de la película en la que marcamos todas las casillas que tocan. Así que habrá donde sea relevante, básicamente."

Veremos en qué queda, aunque la Tierra Media es un lugar muy rico con culturas muy diferentes. Desde luego, estaría bien que si 'The Hunt for Gollum' termina fichando actores de otras etnias, no sea solo para interpretar a monstruos o a bárbaros enemigos.

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