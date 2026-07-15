El detalle oculto de 'Obsession' que nos anticipa el gran giro de la película. "Nadie se ha dado cuenta"

Aunque al ver 'Obsession' todos lo identificamos inmediatamente con el tópico de la pata de mono, que originalmente viene de un relato de W. W. Jacobs, lo cierto es que Curry Barker tuvo una inspiración mucho más mundana: 'La casa-árbol del terror II' de 'Los Simpson', en el que la familia conseguía deseos gracias a una pata de mono y Homer acababa pidiendo "un sándwich de pavo en pan negro con lechuga y mostaza, y no quiero que el pavo sea zombi, ni he dicho que quiera convertirme en un pavo, ni quiero sorpresas extrañas". Al final, claro, tenía su trasfondo irónico: ¡El pavo estaba seco!

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Obsessionados

Sin duda, el sauce del único deseo se ha convertido en un mito del cine de terror desde el estreno de 'Obsession', y el equipo de marketing incluso llegó a montar una web falsa para venderlo con vídeo promocional incluido. Mucho se ha hablado sobre él, pero Barker ha desvelado en una entrevista con Maddi Lou ese detalle en el que nadie se ha fijado hasta ahora: la música que suena al abrir la caja.

Cuando pides un deseo con el Sauce del Único Deseo, tiene un jingle. Bueno, cada vez que Bear intenta hacer un deseo después de haber pedido el suyo, el jingle es diferente, pero nadie se ha dado cuenta.

De hecho, si los escuchas son, efectivamente, muy distintos, como el tema original en un tono menor. Un detalle perfecto que solo engrandece una cinta cuidada hasta el detalle y predispone a que su protagonista, efectivamente, no triunfe precisamente en su segundo deseo. Cosas que pasan cuando juegas con el destino.

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