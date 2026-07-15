En dos días, Netflix eliminará de su catálogo esta icónica serie. Un referente de la cultura pop que convirtió Nueva York en un lugar con mucho glamour

Gracias a una mezcla irresistible de romances imposibles, traiciones, secretos, moda y personajes carismáticos, 'Gossip Girl' se convirtió rápidamente en un auténtico fenómeno de la cultura pop. Durante seis temporadas, Serena van der Woodsen, Blair Waldorf, Chuck Bass, Nate Archibald y Dan Humphrey convirtieron el exclusivo Upper East Side de Nueva York en el escenario de algunas de las historias más adictivas de la televisión. Y casi veinte años después, sigue siendo una de esas series que resisten al paso del tiempo.

Un fenómeno juvenil

La relación entre Blair Waldorf y Chuck Bass sigue siendo uno de los grandes motivos por los que 'Gossip Girl' sigue conquistando a nuevos espectadores. Su historia de amor, llena de altibajos, rivalidades, reconciliaciones y momentos inolvidables, se convirtió en el corazón de la serie y todavía hoy está considerada como una de las parejas más icónicas de la televisión.

Pero 'Gossip Girl' también marcó un antes y un después en otros sentidos, como por ejemplo, el mundo de la moda. Los vestidos de alta costura, los uniformes escolares convertidos en tendencia y los estilismos de Serena, Blair y compañía inspiraron a toda una generación y consolidaron la ficción como un auténtico referente durante finales de los 2000 y principios de los 2010.

Además, el Upper East Side, Central Park, las escalinatas del Museo Metropolitano y los hoteles y restaurantes más exclusivos de Manhattan convierten la ciudad en mucho más que un escenario donde transcurre la trama.

A todo ello hay que sumar un ritmo que hace prácticamente imposible no caer en el maratón. Con episodios de unos 40 minutos, giros constantes, secretos, romances y la eterna incógnita sobre la identidad de 'Gossip Girl', siempre existe una excusa para devorar un capítulo tras otro.

Por eso, si todavía no la has visto o llevas años queriendo volver al Upper East Side, este es el momento perfecto, porque 'Gossip Girl' saldrá del catálogo de Netflix el 17 de julio. Aunque seguirá estando disponible en Prime Video.

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