"Atraviesa su casco y le arranca la cabeza": el brutal final que Ridley Scott quería en 'Alien' y casi provoca su despido fulminante

Estrenada en 1979, 'Alien, el octavo pasajero' es una de las películas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine. Su indiscutible éxito hizo que se convirtiera en el inicio de una larga y lucrativa franquicia, pero es probable que eso nunca hubiese sucedido, o al menos no de la misma forma, si se hubieran cumplido los deseos de Ridley Scott.

Un final muy violento para Ripley

Mientras esperamos con impaciencia la temporada 2 de 'Alien: Planeta Tierra', en Espinof hemos querido recordar una fascinante anécdota sobre la película original: 'Alien, el octavo pasajero' estuvo a punto de tener un final diferente. Lo más impactante es que en ese desenlace, tal como reveló Scott, Ellen Ripley, la heroína encarnada por Sigourney Weaver, fallecía a manos del xenomorfo.

"Antes de que ella golpee los botones para abrir la puerta, creo que Ripley los toca y el Alien sujeta la puerta. Ripley lo arponea y es como si no pasara nada, así que [el xenomorfo] atraviesa su casco y le arranca la cabeza."

Además, la cosa no se quedaba ahí. Ridley Scott también destacó que el triunfo del xenomorfo continuaría de la siguiente forma en este final alternativo: "luego [la película] cortaba a un plano del escritorio y la mano del Alien tocando unos botones. Después, imitando perfectamente la voz del Capitán Dallas, [el xenomorfo] decía: 'Me desconecto'".

Vamos, una victoria absoluta de la temible criatura, que seguramente se quedaría ahí en la nave a la espera de la llegada de una nueva tripulación a la que hacer la vida imposible.

Como era de esperar, al estudio no le gustó lo más mínimo la idea de Scott, pues pasó bien poco desde que presentó la idea por teléfono hasta que llegaron las consecuencias. Así lo recordaba el director: "El primer ejecutivo de la Fox llegó al plató a las 14 horas, amenazando con despedirme en el acto, así que no hicimos ese final".

El final primigenio de 'Alien' era otro

También merece la pena destacar que ese cruel desenlace para la teniente Ripley solo llegó a convertirse en una idea porque el propio Ridley Scott propuso alterar el final inicialmente previsto. El británico quería que hubiese un enfrentamiento entre el xenomorfo y el personaje interpretado por Sigourney Weaver.

Y es que originalmente, Ripley lograba escapar en solitario en la lanzadera de emergencia Narcissus con el alienígena muriendo en la explosión de la Nostromo. No fue el caso, pero finalmente Ripley sí que logró derrotar al monstruoso extraterrestre.

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